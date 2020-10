Anche a Veroli, come nel resto della Ciociaria, la pandemia di Coronavirus si fa sentire e bussa con forza. E' di poco fa una nota del sindaco Simone Cretaro, che scrive in merito: "Cari concittadini continua, purtroppo, la crescita dei casi di positività al Covid-19 accertati sul nostro territorio.

Dall'aggiornamento che la Asl mi ha inviato questa sera risultano attualmente nel nostro Comune 76 casi di concittadini che hanno contratto il virus.

La maggior parte di essi si trova in isolamento domiciliare, mentre 3 risultano ricoverati in ospedale.

La crescita dei casi genera preoccupazione ed incertezza, ma dobbiamo evitare di colpevolizzare quei nostri concittadini che stanno combattendo contro questo maledetto virus.

In questi difficili momenti abbiamo il dovere di far sentire loro la nostra vicinanza, cercando di sostenerli ed aiutarli a superare questo difficile momento.

La crescita dei contagi ci impone di alzare il livello di guardia, rispettando le regole con serietà e responsabilità per la nostra tutela e per le persone fragili delle nostre famiglie".