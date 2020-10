Un super progetto inerente le luminarie, questa l'intenzione dell'amministrazione. Il momento è difficile ma almeno su questo fronte si cercherà di garantire un vero effetto natalizio. Intere zone del vecchio borgo e della zona alberghiera saranno interessate da qualche cosa di straordinario, che tra qualche giorno l'amministrazione presenterà agli addetti ai lavori. Personaggi animati e giochi di luce regaleranno delle emozioni del tutto particolari.

Questo è quanto confermato dagli assessorati alla cultura e al turismo. Chiaro che per il resto incombe l'emergenza covid tanto che l'amministrazione comunale è stata costretta a sospendere tutti gli altri eventi in cartellone per quanto riguarda l'organizzazione comunale. Un vero peccato perché in programma quest'anno c'erano molti eventi, mercatini, rievocazioni e spettacoli teatrali. Insomma la pandemia non lascia scampo, dopo una stagione termale che ha tamponato in piccola percentuale la grande emorragia provocata dallo scarso flusso di turisti, ora anche il periodo di Natale è minato da insidie e paure. Anche l'associazione "Il Borgo" è stata costretta ad annullare l'evento "Il Palazzo di Babbo Natale", manifestazione che ha richiamato migliaia di visitatori. Insomma si cercherà di fare il possibile.