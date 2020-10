Si aggrava la situazione ad Alatri in merito alla pandemia da Coronavirus. E' di poco fa una nuova nota informativa del sindaco Giuseppe Morini nella quale ha comunicato: "Concittadine e Concittadini, ho appena ricevuto un nuovo aggiornamento dalla Asl. Abbiamo altri 32 casi positivi accertati a fronte di 4 negativizzati. Si tratta ancora di focolai familiari o collegamenti a persone già tracciate. Tutti i nuovi casi risultano essere in isolamento domiciliare.

Non vi nascondo che questa crescita costante della curva dei contagi mi preoccupa, come, sono sicuro, preoccupa tutti voi. Vi chiedo ancora una volta di essere responsabili e di seguire scrupolosamente e alla lettera le norme sanitarie in atto. Stiamo provvedendo, come comune, ad implementare i servizi di segretariato sociale per dare vicinanza e aiuto a tutti i concittadini che ne avessero bisogno. Come già avvenuto nei mesi più pesanti di questa terribile pandemia, cercheremo di fare del nostro meglio affinché tutti si sentano parte di una stessa Comunità forte e determinata a sconfiggere, tutti insieme, questo nemico subdolo e pericoloso".