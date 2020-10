La Giunta Fiori ha approvato il progetto "Aspettando l'anno che verrà... Arnara tra decorazioni, addobbi e doni natalizi". L'Amministrazione, lo scorso giugno, ha aderito alla manifestazione di interesse pubblicata dalla Regione per il finanziamento di progetti relativi alla realizzazione di eventi, manifestazioni e iniziative turistico-culturali nei Comuni del Lazio, nell'ambito del programma di promozione del territorio denominato "Eventi delle meraviglie".

Ad Arnara sono stati assegnati 4mila euro per le iniziative da realizzare a dicembre. Una piccola somma che verrà utilizzata per l'installazione delle luminarie natalizie, degli addobbi floreali e ornamenti a tema, oltre alle spese per l'iniziativa che prevede l'arrivo di Babbo Natale e la distribuzione di doni ai bambini. Certo è che l'emergenza in corso rende tutti cauti, in attesa di un miglioramento della situazione.