Sedici anni di carcere: questa la sentenza emessa dalla Cassazione a carico di Pamela Celani, accusata di aver ucciso il fidanzato Felice Lisi con una coltellata. La decisione ora è definitiva. L'ha decretato, come detto, la Corte di cassazione dichiarando inammissibile il ricorso presentato dalla difesa di Pamela Celani, 29 anni, originaria di Alatri. Per lei, dunque, è confermata la sentenza emessa dalla Corte d'appello che aveva confermato a sua volta quella inflitta alla donna in primo grado: sedici anni di reclusione, appunto, di cui tre anni e cinque mesi già trascorsi in regime di custodia cautelare.

E' l'ultimo atto del processo per il "delitto del lago", l'omicidio è avvenuto il 31 maggio del 2017 in via Guardaluna, vicino al lago di Collemezzo, tra Ceprano e Arce, dove i due fidanzati si erano trasferiti in un'abitazione di proprietà della famiglia Lisi di Cassino.