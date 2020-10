Ancora un record per i contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: i positivi sono 26.831 (ieri erano stati 24.991). I morti sono 217 (ieri erano stati 205), nuovo record di tamponi, 201.452 (circa 2.500 più di ieri). In aumento progressivo i decessi, 217 contro i 205 di ieri, i 221 di martedì 221 e i 141 di lunedì, per un totale di 38.122 vittime dall'inizio.

Calano sempre di più i ricoveri giornalieri in terapia intensiva: 115 nelle ultime ventiquattro ore. Ieri le terapie intensive occupate erano aumentate di 125 persone, martedì di 127, lunedì di 141, per un totale di 1.651 pazienti in rianimazione. Nei reparti ordinari ci sono ora 15.964 degenti, con un incremento di 983 unità. Gli attualmente positivi sono arrivati a 299.191, ben 22.734 più di ieri. Di questi, 281.576 sono le persone in isolamento domiciliare. I guariti sono 279.282, in aumento di 3.878 rispetto a ieri.