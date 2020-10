Incidente questo pomeriggio in via Madonna della Sanità. Protagonista un uomo di mezza età che alla guida della propria auto, mentre procedeva in direzione ospedale, è uscito di strada all'altezza di alcune attività commerciali in zona Colleprata. Molti i testimoni dell'incidente. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno prelevato il ferito e lo hanno trasportato all'ospedale di Frosinone, mentre per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale agli ordini del maggiore Dino Padovani. L'auto ha riportato vari danni e dopo le procedure il traffico è tornato alla normalità.