La scuola di Arpino chiude per due giorni a causa del Covid-19. Il sindaco Renato Rea ha preso il provvedimento.

"Comunico che a seguito della segnalazione di un caso di positività al covid di una docente di scuola secondaria di primo grado, in servizio nel plesso Arpino Capoluogo dell'Istituto Comprensivo M.T.Cicerone, ho emesso ordinanza di chiusura dell'intero edificio scolastico per i necessari interventi di sanificazione della scuola per i giorni 30 e 31 ottobre".