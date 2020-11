Il Comune ha aperto un bando pubblico per il contrasto alla povertà destinato a chi ha bisogno di sostegno economico. In una nota congiunta il sindaco Massimiliano Quadrini e il consigliere delegato ai servizi sociali Stefano D'Amore hanno spiegato: «In questo delicato periodo di pandemia che sta mettendo a dura prova la nostra economia, soprattutto nel settore dell'occupazione e del sostegno alle famiglie in difficoltà, il Comune ha deliberato l'approvazione di un bando per l'assegnazione di interventi economici a favore di persone e famiglie in situazioni di disagio economico».

Sul sito istituzionale del Comune c'è il bando per l'assegnazione dei contributi. Le domande vanno compilate esclusivamente per via telematica, sulla pagina dedicata e dovranno essere inviate entro le ore 12 di martedì 11 novembre 2020».