E' caduto da una scala, paura per l'elettricista del Comune di Cassino. L'uomo stata svolgendo un intervento come tanti di quelli che quotidianamente si realizzano negli uffici del Palazzo di piazza De Gasperi quando, per motivi ancora da ricostruire, è caduto.

Immediato l'intervento dei presenti che hanno allertato il 118. In Comune c'era anche il sindaco che sarebbe giunto sul posto. L'operaio è stato trasportato in ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino per le cure e le valutazioni del caso.