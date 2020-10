Poco più di un anno fa la chiusura dell'unico negozio Coop presente a Frosinone ha suscitato profonda delusione nella clientela che si vedeva privata di prodotti, abitudini e persone a cui, nel corso degli anni si era affezionata. Ed è proprio per una promessa fatta ai clienti che è iniziata una nuova avventura, l'impegno di riportare il marchio Coop a Frosinone, una città capoluogo di provincia. E così alcuni ex dipendenti hanno deciso di unirsi in cooperativa e di chiedere a Unicoop Tirreno di concedere loro l'affiliazione. Hanno investito i loro risparmi e oggi sono molto soddisfatti e orgogliosi di essere riusciti a restituire a loro stessi un posto di lavoro e di averlo procurato anche ad altre persone. Si tratta di una decina di dipendenti di cui sei soci. Non è poco per un territorio come il Frusinate colpito da una grave perdita occupazionale.

Oggi la 'nuova' inaugurazione. C'è di base l'orgoglio di aver ridato ai frusinati la possibilità di acquistare e consumare prodotti che contengono i valori della cooperazione e l'attenzione alla salute e all'ambiente. «Ringraziamo il sistema Coop per averci sostenuto nella realizzazione del progetto, insieme a Legacoop Lazio e Cfi, una società cooperativa che ha lo scopo di promuovere la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative di produzione e lavoro e di cooperative sociali» hanno detto.