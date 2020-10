Serie di controlli dei militari della locale Stazione coordinati dalla Compagnia guidata dal maggiore Demartis. Ad un 28enne, che aveva, l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria, sono stati trovati 0,40 grammi di hashish e pertanto è stato denunciato per "detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente".

Ad un 32enne di Napoli, proposto il foglio di via obbligatorio, mentre in altre operazioni controllate quattro assuntori di sostanza stupefacente. In particolare un 17enne di Anagni aveva 0,40 di marijuana, un 36enne di Roma 0,10 grammi di marijuana, un 39enne di Sgurgola 0,10 di marijuana ed un 20enne di Serrone 0,50 di hashish. Nella stessa operazione controllati cinque esercizi pubblici e 85 veicoli con 6 multe.