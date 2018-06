NestléWaters, presente in Italia attraverso il Gruppo Sanpellegrino, intensifica il proprio impegno per la gestione delle risorse idriche certificando tutti i suoi stabilimenti entro il 2025, in conformità con lo standard dell'Aliance for Water Stewardship. Il Gruppo Sanpellegrino partecipa all'iter di certificazione con i suoi sei stabilimenti.

Un percorso iniziato con il sito produttivo di Santo Stefano Quisquina, in Sicilia dove si imbottiglia Nestlé Vera Santa Rosalia ma che arriva dritto dritto nel Cassinate.

Nestlé Waters sta incoraggiando altre aziende ad adottare lo standard AWS, consapevole che una collaborazione efficace tra tutti gli utilizzatori delle risorse idriche locali è essenziale per una gestione sostenibile. Ha aderito a questa iniziativa Nestlé Vera Naturae a Castrocielo.

La certificazione Alliance for Water Stewardship (AWS) è il primo standard che promuove a livello globale buone pratiche per la gestione sostenibile della risorsa acqua a vantaggio delle comunità e dei bacini idrici locali. Nestlé Waters sta intensificando il suo impegno nella certificazione Aws per consentire una migliore e più ampia collaborazione tra i soggetti locali interessati.

Lo standard globale AWS promuove un utilizzo responsabile dell'acqua, a vantaggio delle comunità locali, sia a livello sociale che economico e preserva la sostenibilità ambientale dei bacini idrici: tutti elementi prioritari per Nestlé. Fin dal 2017, anno in cui si è impegnata per la prima volta aseguire lo standard AWS, Nestlé Waters ha certificato otto dei suoi stabilimenti presenti nel mondo, in Pakistan, Canada e negli Stati Uniti.

"Dal punto di vista della sostenibilità, l'acqua è una delle sfide più critiche che la società e la nostra azienda si trovano ad affrontare. Come Nestlé abbiamo molto a cuore questa risorsa e ci impegniamo al 100% nella salvaguardia delle risorse idriche per renderle disponibili alle generazioni future. Proponendoci di certificare tutti gli stabilimenti Nestlé Waters secondo lo standard Aws, uno standard credibile e riconosciuto per la sostenibilità idrica, dimostriamo come possiamo contribuire in maniera positiva a preservare le risorse idriche nelle comunità in cui siamo presenti, a vantaggio di chi le utilizza -ha dichiarato Federico Sarzi Braga, Presidente e Ad di Sanpellegrino- Già da anni siamo attivi sul territorio di Santo Stefano Quisquina sul fronte della gestione delle risorse idriche; collaboriamo ad esempio con la comunità locale contribuendo alla ristrutturazione di tratti obsoleti della rete idrica per ridurre le perdite e aumentare l'accesso della popolazione all'acqua, in linea con uno dei principali capisaldi della certificazione Aws"