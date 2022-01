Il laghetto di San Giorgio a Liri è finito in una foto pubblicata qualche giorno fa sull'Huffington Post.

«È un articolo in cui Franco Tulli racconta la bellezza del nostro laghetto – ha detto il sindaco Francesco Lavalle – ed è una grande emozione per me e per tutti noi sangiorgesi». La foto è di Franco Tulli, che ha visitato il lago di persona.

«La prima volta che mi sono immerso in questo luogo sono rimasto letteralmente incantato. È una giornata estiva di sole, i rigogliosi salici piangenti che circondano il lago si riflettono sulla superficie e il verde intorno è talmente intenso da essere abbagliante - racconta nel suo articolo - Come se non bastasse, al già bellissimo scenario naturale del laghetto sorgivo si aggiunge lo spettacolo assai raro di miriadi di piccole bolle che salgono dal fondo creando incredibili giochi di luce e dando all'ambiente subacqueo un'atmosfera unica».

Per questo Tulli parla di "lago delle bolle". E non è la prima volta che il collaboratore del National Geographic e dell'Huffington Post immortala il laghetto: le sue meravigliose fotografie sono arrivate ovunque, dai musei alle testate più importanti, fino al palazzo delle Nazioni Unite.

«Ringrazio di cuore Franco Tulli per i suoi bellissimi scatti uno di questi, esposto sulla homepage del sito del nostro Comune ha già vinto il primo premio nella categoria "acque dolci" nel prestigioso concorso fotografico del Festival Internazionale "Sublimage" nella lontana Nuova Caledonia, riscuotendo un grande successo) e per le sue parole che riempiono di orgoglio tutta la nostra comunità, da sempre legata a questo specchio d'acqua ricco di fascino».