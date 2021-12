Una mattinata emozionante al liceo Classico "G.

Carducci". Nei giorni scorsi è stato inaugurato e benedetto da don Nello Crescenzi il presepe realizzato dagli studenti in collaborazione con i docenti e con alcuni genitori. Al primo posto l'ambiente, la Natività infatti è stata realizzata con materiali di recupero.

Una linea semplice per rappresentare la famiglia per eccellenza. Per l'occasione i ragazzi si sono ritrovati nell'atrio dell'istituto, i rappresentanti di classe suddivisi in gruppi e turni hanno partecipato al momento di condivisione, c'è stata una piccola esibizione teatrale, dopo la lettura di alcuni brani da parte degli studenti, i ragazzi hanno declamato il Cantico delle creature di San Francesco.

Seppur emozionati i ragazzi hanno entusiasmato tutti i presenti e le parole di San Francesco hanno riempito ogni vuoto dell'anima e del cuore. È seguita anche un'esibizione canora con l'accompagnamento della chitarra. La dirigente scolastica, Licia Pietroluongo, non è riuscita a nascondere la commozione: «È stato un percorso difficile. Lo è ancora oggi, a causa della pandemia, delle restrizioni, ma ancora una volta mi avete dimostrato che ci siete, che il vostro impegno è tangibile ha detto ai ragazzi vedere i vostri sorrisi, i vostri sguardi e l'entusiasmo che avete messo in ogni iniziativa mi rende fiera e orgogliosa». La scuola, come si dice, è una seconda famiglia.