«Un ruolo importante per evitare e sanare situazioni di squilibrio di genere, promuovere progetti, interventi e azioni positive, anche attraverso l'individuazione di risorse europee, finalizzati alla programmazione di politiche di sviluppo in materia di pari opportunità».

Così il presidente della Provincia, Antonio Pompeo, in merito all'individuazione della figura del consigliere di parità provinciale, per la quale ha firmato il decreto che dispone il bando per la nomina.

È giunto a scadenza, infatti, l'incarico attribuito alla professoressa Fiorenza Taricone, docente universitaria di Storia delle Dottrine Politiche all'Ateneo di Cassino e particolarmente attiva nell'ambito delle politiche per le Pari Opportunità. La professoressa Taricone ha già svolto due mandati.

Tra i compiti del consigliere di parità provinciale rientrano quello di supportare donne e uomini vittime di discriminazioni, proporre percorsi di conciliazione tra lavoro e famiglia e molto altro.