Una mozione per sensibilizzare tutti sulla questione del femminicidio. È l'ultima iniziativa del consigliere regionale Mauro Buschini.

«Sono convinto - dice Buschini - che davanti a problemi come quello della violenza di genere occorra partire dalla costruzione di una nuova cultura, specie davanti a numeri allarmanti, come quelli ai quali assistiamo, in continua crescita. La mozione impegna il Presidente della Giunta Regionale a farsi portavoce presso i sindaci del Lazio, affinché le opere che verranno ultimate nel 2022, con finanziamenti regionali, siano intitolate a donne vittime di femminicidio. Un modo, non soltanto per onorare e ricordare la memoria delle vittime, ma anche per esplicitare con forza la contrarietà e la battaglia delle istituzioni contro questa piaga sociale.

Nella stragrande maggioranza dei casi queste tragedie si consumano all'interno delle mura domestiche, per mano di persone conosciute o amate, numeri che il lockdown ha visto crescere a dismisura. La mozione è stata sottoscritta dalle Consigliere Regionali del Pd e da tutte le forze politiche e consiliari della maggioranza e che spero venga calendarizzata il prima possibile».

Il contenuto dell'atto verrà presentato all'interno di una iniziativa che si terrà domani, lunedì 8 novembre, alle 18 presso la "Saletta Gualdini" in corso della Repubblica a Frosinone, alla presenza della Senatrice Valeria Valente, Presidente della Commissione contro i femminicidi del Senato della Repubblica.