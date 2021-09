Il diciassettenne di Pescosolido Aldo Zaino è il Mister Talento d'Italia 2021. Vincitore del concorso Miss e Mister Belli d'Italia tenutosi lo scorso 10 settembre ad Alba Adriatica.

«Sono riuscito a partecipare al concorso grazie a Sonia Verrelli e Stefano Cavaricci, stilista e manager dell'Atelier Veso di Boville Ernica - ha detto Zaino - Grazie all'organizzazione ho avuto modo di condividere con i miei compagni, corsi di portamento, corsi di recitazione, book fotografici.

Venerdì c'è stata la prova talento in cui ognuno ha potuto esibirsi: io ho cantato il mio inedito "Una sera d'agosto". Giunta la sera della finale dopo varie uscite in casual, costume ed elegante la premiazione. In un primo momento non avevo realizzato cosa stesse accadendo, ma poi vedere la mia stilista Sonia Verrelli sorridermi mi ha fatto aprire gli occhi. Ringrazio l'organizzazione, la mia stilista Verrelli ed il mio manager Cavaricci, i miei compagni e tutti coloro che credono in me».