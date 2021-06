Arriva un'importante delibera della Giunta Ottaviani.

L'esecutivo comunale, infatti, tramite l'assessorato al Commercio coordinato da Antonio Scaccia, ha avviato una manifestazione di interesse per consentire ai titolari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero bar, pizzerie, ristoranti, pub e simili, di utilizzare anche gli spazi pubblici dei marciapiedi nell'area di piazza Madonna della Neve.

Il tutto, ovviamente, nel rispetto delle norme di sicurezza riguardanti la viabilità e il distanziamento personale. L'importante provvedimento si aggiunge agli altri adottati dall'Amministrazione comunale, per favorire il commercio e la ripartenza economica.

In particolare, la seconda edizione della kermesse "Le Terrazze del Belvedere" in piazza Vittorio Veneto, corso Della Repubblica, via Maccari fino a largo Turriziani, che prenderà il via dal 17 giugno.

Una iniziativa molto apprezzata lo scorso anno, con"food &drink", musica, arte e altri eventi all'interno della zona pedonale. Per tornare alla disposizione riguardante l'area di piazza Madonna della Neve, l'esecutivo del sindaco Ottaviani l'ha varata considerando che proprio gli operatori del settore della somministrazione di alimenti e bevande hanno subito, in tutto il periodo dell'emergenza sanitaria, i gravi problemi economici causati dalle chiusure e limitazioni imposte dal Governo.

Pertanto, ha ritenuto opportuno estendere i maggiori spazi a disposizione nella piazza dal lunedì al sabato dalle 20 alle 24, nei giorni festivi invece dalle 18 alle 24, fino al termine della stagione estiva. In ogni caso, fino all'orario stabilito dalle norme governative. In questa prospettiva, la manifestazione di interesse che verrà promossa, conterrà l'indicazione in base alla quale il mancato utilizzo da parte di alcuni operatori degli spazi a propria disposizione, consentirà di concedere gli stessi spazi ad altri richiedenti. Un diritto di prelazione spetterà agli esercenti che attualmente si trovano nell'area interessata e le cui attività sono prospicienti alla piazza.