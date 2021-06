Scegliere la giusta campagna di marketing per fidelizzare i vecchi clienti e attirare quelli nuovi diviene sempre più importante e difficile. Il mercato, sotto la spinta propulsiva della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica, è sempre più volubile e in qualsiasi campo gli equilibri sono più precari che mai. In un simile contesto, a fare la differenza sono quelle aziende che riescono a mettere a punto la strategia commerciale migliore e oggi andremo proprio a vedere quali sono le tecniche di fidelizzazione della clientela più utilizzate del momento.

La raccolta punti: usato sicuro

Quello della raccolta punti è con ragionevole certezza il più praticato tra i metodi di fidelizzazione della clientela. Da sempre, sia che si tratti del piccolo venditore nel nostro quartiere sia che si tratti della grande multinazionale, la raccolta punti è l'usato sicuro a cui affidarsi per fare la differenza. Il funzionamento del metodo di raccolta punti è tanto semplice, quanto intuitivo ed efficace. Per ogni euro speso all'interno di un determinato canale di vendita, al consumatore viene data una certa quantità di punti che lo stesso potrà collezionare per ambire a uno tra i tanti premi messi a concorso.

Maggiore sarà la quantità di punti raccolta, maggiore sarà il valore del relativo premio cui si avrà diritto. Sono diverse le imprese che nel corso degli anni hanno deciso di fidelizzare la propria clientela per mezzo della raccolta punti e una delle campagne più famose in assoluto è quella messa in piedi da Eni che per mezzo di You&Eni da più di un decennio cerca di "coccolare" i clienti per invogliarli a spendere presso i propri distributori di carburante e presso i propri circuiti di vendita.

Coupon e bonus benvenuto

Molto utilizzate sono poi quelle campagne mediante le quali le aziende invogliano i potenziali clienti a spendere per la prima volta nel proprio negozio con un bonus benvenuto. Lo scopo dei bonus benvenuto e dei coupon è proprio quello di far avvicinare i nuovi utenti al proprio canale di vendita, al fine di far conoscere nella pratica l'affidabilità e la serietà del servizio offerto. Una delle aziende più famose per le sue campagne di bonus benvenuto e coupon è Amazon, con il colosso americano di proprietà di Jeff Bezos che nel corso degli anni è ricorso più volte a questa strategia per attirare quanti più consumatori possibili presso il proprio e-commerce.

Non mancano poi le agenzie di scommesse che utilizzano i bonus benvenuto per attrarre nuovi utenti, che spesso si sostanziano in bonus giri gratis ai giochi presenti all'interno dei casinò online. Sono questi tipi di offerte a essere elencate e recensite su siti come quello di Casinos.it: talmente tanti sono infatti i bonus benvenuto e bonus giri gratis proposti da queste agenzie che nascono sempre più piattaforme specializzate nel confrontare e recensire le offerte delle varie società di scommesse operanti nel mercato al fine di permettere agli utenti di scegliere in totale consapevolezza a quale operatore affidarsi.

I programmi VIP

Non mancano poi quelle campagne di marketing mediante le quali le imprese decidono di attirare clientela promettendo ai consumatori dei programmi esclusivi. Tali strategie vengono denominate "programmi VIP" e sono utilizzate soprattutto da quelle imprese che hanno un grande giro di affari. Tra le esperienze virtuose di programmi VIP troviamo i programmi Play Station Plus e Play Station Now di Play Station, mediante le quali il colosso dei videogiochi offre agli abbonati la possibilità di giocare online e di aver accesso a centinaia di titoli che variano di mese in mese. Il programma VIP più noto in assoluto è però Amazon Prime con il quale il colosso dell'e-commerce Amazon, dietro il pagamento di poco più di 30 euro annui, mette a disposizione dei sui clienti la consegna gratis di un giorno su migliaia di prodotti presenti all'interno dell'e-commerce e l'accesso ai portali di riproduzione online Amazon Prime Music e Amazon Prime Video.

Le strategie di fidelizzazione della clientela sono diverse e ognuna ha i propri pregi e i propri difetti. Trovare la giusta formula per invogliare i consumatori a spendere all'interno dei propri canali di vendita diviene sempre più difficile ma la nostra speranza è che questa piccola guida possa esservi utile per scegliere la campagna che fa al caso vostro.