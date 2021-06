Non c'è niente di più eccitante che vincere un'enorme somma di denaro con la tua squadra preferita alle scommesse. Se perdiamo non è un grosso problema, l'abbiamo fatto per dare un po' di pepe alla partita. Tuttavia, se sentiamo il bisogno di scommettere su ogni partita e possibile sport per sentire una scarica di adrenalina abbiamo un problema e si chiama dipendenza da gioco. Le persone sotto questo tipo di comportamento compulsivo sono capaci di mettere a rischio le loro famiglie, il loro lavoro, e anche se stessi se con questo sono in grado di alimentare i loro impulsi.

Accettare il problema è solo una parte dell'equazione per il recupero. Per coloro che sono disposti a cambiare, la soluzione migliore è quella di mettere un muro tra loro e il gioco d'azzardo. Ma con la presenza quasi divina della connettività intorno, è una vera sfida tenere a bada i fattori scatenanti che possono iniziare una reazione a catena verso il basso. Fortunatamente per i dipendenti dal gioco d'azzardo in fase di recupero e i loro cari, si può contare su Betfilter per mantenere la vita e l'economia nella giusta direzione.

Cos'è BetBlocker?

BetBlocker è un programma gratuito che è stato sviluppato per aiutare le persone che sono dipendenti dal gioco a prendersi una pausa completa, almeno per un periodo limitato. Secondo il loro sito web, puoi bloccarti dall'accesso ai bookmakers non AAMS e ai siti di scommesse sportive legali. Questi siti non AAMS non sono solo i casinò online, ma qualsiasi sito che abbia una relazione diretta con il gioco d'azzardo.

Il programma funziona impedendo agli utenti di accedere a qualsiasi URL di operatori di gioco d'azzardo che elenca nel suo database. Il database viene aggiornato frequentemente quando vengono lanciati nuovi siti web, o quando gli utenti esistenti segnalano siti che incontrano e che non sono già elencati.

Vantaggi di BetBlocker

Ci sono molte recensioni di BetBlockers online. L'opinione generale è che è un prodotto eccellente se la persona che lo ha scaricato vuole separarsi completamente da qualsiasi forma di gioco d'azzardo per un periodo determinato, o per sempre. Ma ci sono alcuni casi in cui i giocatori lo trovano un prodotto molto fastidioso - specialmente se vogliono rimuovere BetBlocker dal loro dispositivo.

La maggior parte dei pro associati a questo prodotto, ma non tutti, provengono da giocatori che hanno avuto esperienze soddisfacenti con BetBlock dopo aver deciso di divorziare completamente dalle attività di gioco per un po'. I suoi pro includono:

100% gratuito

Totalmente privo di pubblicità

Non raccoglie dati personali

Opera come un'organizzazione di beneficenza che affronta la dipendenza dal gioco

La funzione di controllo parentale permette ai genitori o ai tutori di controllare i bambini e gli adolescenti minorenni dal gioco d'azzardo

Non è permanente. L'autolimitazione termina quando si realizza la data limite



Svantaggi di BetBlocker

I contro sono stati sperimentati sia dai giocatori che desiderano astenersi dal gioco per sempre, sia da quelli che cercano solo una separazione temporanea.

Alcuni utenti di app per iOS riferiscono di non essere in grado di accedere a siti web legittimi una volta che il programma è stato attivato;

Alcuni utenti di app iOS si sono lamentati che il programma ha interferito con i loro smartphone;

Problemi con la versione demo;

Supporto clienti insoddisfacente;

Potrebbe limitare la futura attività di gioco una volta disattivato o rimosso.



Come Funziona Betblocker?

È molto semplice. BetBlocker è offerto come un'applicazione gratuita che puoi scaricare e installare sul tuo dispositivo con accesso a internet. Poi si attiva una 'Gambling Exclusion', si seleziona per quanto tempo si vuole essere esclusi e si attiva l'applicazione.

Una volta attivata una Gambling Exclusion, BetBlocker limiterà il tuo dispositivo dall'accesso a migliaia di operatori di gioco d'azzardo online (6.8k nel momento in cui scrivo, ma questo aumenta ogni giorno).