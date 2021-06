Quattro dispositivi medici per Test Feno saranno donati all'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone, riconosciuto come miglior marcatore biologico dell'infiammazione del distretto bronchiale. Un dono che arriverà direttamente grazie a una maratona, quella del sorriso.

L'associazione "Teniamoci per Mano Onlus", che oggi conta 600 clown volontari e che dal 2010 è impegnata attraverso la clownterapia a regalare sorrisi in ospedali, case di riposo e strutture per bambini e diversamente abili, ha organizzato, infatti, dal 10 maggio scorso la "Maratona del Sorriso", per dare un sostegno concreto alle sue attività radicate su tutto il territorio nazionale.

Ogni delegazione ha presentato un progetto, come ad esempio la donazione di un'attrezzatura medica o l'organizzazione di attività di volontariato, ed ogni campagna sociale contribuirà all'obiettivo finale della Maratona. Attraverso eventi sportivi, aste di beneficenza ed una grande raccolta fondi (utilizzando anche la piattaforma GoFundMe), si sensibilizza l'opinione pubblica alla causa, raccogliendo le donazioni necessarie nel periodo temporale 10 maggio – 25 luglio (festa finale: 19/25 luglio).

Già la squadra del Frosinone Calcio ha deciso di dare supporto alla maratona con i suoi campioni che hanno inviato dei videoclip da vedere sui profili social dell'Associazione (@teniamoci_per_mano_onlus). Non è mancato il supporto anche da parte di alcuni medici del capoluogo e di diversi personaggi famosi.

«È la prima maratona che organizziamo in dieci anni. Abbiamo sempre organizzato raduni nazionali ma con l'emergenza Covid abbiamo inventato questo tipo di iniziativa perché, pur non potendo accedere agli ospedali vogliamo fare la differenza con l'utilizzo del web e dei social – spiega Eduardo Quinto, responsabile nazionale dell'Associazione – Auspichiamo un'ampia partecipazione. Ogni delegazione ha presentato un progetto, come ad esempio la donazione di un'attrezzatura medica o l'organizzazione di attività di volontariato, ed ogni iniziativa contribuirà all'obiettivo finale della Maratona».

Per sostenere l'iniziativa è possibile donare un libero contributo sulla piattaforma GoFundMe o attraverso un bonifico bancario sull'Iban: IT57S0760103400001047479710 usando come casuale Maratona del sorriso. C'è tempo fino al prossimo 25 luglio. Come detto il progetto di Frosinone riguarderà la donazione di dispositivi all'ospedale "Spaziani".