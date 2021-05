Che si giochi a casinò fisici o virtuali poco importa, il gioco suscita emozioni e reazioni che differiscono da persona a persona. C'è il giocatore freddo e calcolatore, che sa attendere e rilanciare, c'è chi invece è completamente umorale e prende decisioni solo seguendo il proprio istinto, e c'è poi chi, a seconda del gioco, può far parte dell'una o dell'altra categoria. Tanti sono i tipi di giocatori che si possono incontrare ai tavoli di un casinò o su un sito di casino online italiano dal tipo "James Bond", al tipo "formichina", passiamone in rassegna alcuni.

L'osservatore: colui il quale è affascinato, ma non passa all'azione, o meglio non subito

Fra le primissime categorie da analizzare, ne includiamo una che non è parte attiva del gioco, cioè quella del "giocatore" osservatore o spettatore. Molti tavoli da gioco fisici permettono la visione della partita anche a chi non gioca, e anche nelle più celebri pellicole cinematografiche ci è capitato di vedere in alcune scene un capannello di fans attorno al giocatore che continua a vincere al tavolo di blackjack o roulette. Tale tipo di appassionato è da menzionare perché potrebbe poi passare all'azione, avendo fatto tesoro di tutto ciò a cui ha assistito per ore ed ore, apprendendo tecniche, approcci e anche come gestire momenti di difficoltà che possono sempre accadere durante una mano, o una partita.

Il giocatore professionista: implacabile e freddo come James Bond

Tornando a quanto detto precedentemente rispetto all'osservatore, normalmente questi segue con intenso interesse le evoluzioni di un giocatore professionista. Ancora una volta la cinematografia ci viene in aiuto facendoci pensare all'agente segreto più famoso del mondo, James Bond. Il capannello che si forma attorno al tavolo da poker o di baccarat e chemin de fer, i preferiti da 007, è proprio ciò che accade alle spalle di un giocatore professionista nei casinò fisici. Tale giocatore è esperto, freddo, implacabile e sa esattamente cosa fare in ogni momento della partita, anche quando è in situazioni inestricabili, proprio come l'agente 007 James Bond.

L'high roller: a cui piace il rischio e non pensa alle conseguenze

Eccoci a uno dei tipi di giocatori più stravaganti e divertenti che si possono incontrare o su una piattaforma online o in un casinò. Parliamo dell'high roller, traduzione italiana di grande giocatore, dove "grande" non intende necessariamente un aggettivo alle proprie competenze. L'high roller è un appassionato di gioco a cui piace il rischio, molto spesso tale approccio è mantenuto anche nella propria vita personale. Si tratta di giocatori divertenti, per lo più molto eclettici e a cui le conseguenze derivanti dalle giocate di grosse somme non sembra importare molto. In contrapposizione netta con il giocatore "formichina" che vedremo successivamente, l'high roller rappresenta allo stesso tempo un possibile piacere e un probabile e duro dispiacere per il giocatore professionista: che si potrebbe ritrovare o a vincere tutto, oppure a perdere per un colpo di fortuna e di istinto dell'high roller.

Il giocatore formichina: mai un passo più lungo della gamba

In tale categoria rientrano soprattutto i principianti e gli amatori, per i quali partecipare al gioco è un momento di svago per interrompere la routine. Questi tipi di giocatori vengono definiti appunto "formichine" proprio perché come il laborioso e costante piccolo animale, le proprie giocate vengono ponderate e calcolate in un'ottica di sostenibilità economica, ma comunque con l'obiettivo di vincere, poco, ma farlo. Si tratta di un giocatore calcolatore ma non come il professionista che è concentrato soltanto sul gioco suo e degli altri al tavolo, bensì interessato soprattutto al proprio di gioco, intento a non utilizzare i propri fondi e risorse economiche in maniera avventata, contando sempre fino a "10" prima di una giocata. La formichina può comunque con costanza e intelligenza, arrivare a grandi risultati come l'high roller. La sola differenza fra i due tipi di giocatori è che la formichina ci arriverà in seguito a un numero di partite molto elevato, mentre l'high roller potrebbe riuscirci in una mano sola.

Il gioco e le scommesse hanno la caratteristica di far fuoriuscire alcuni lati del carattere che spesso restano nascosti. Questi elencati sono solo alcuni tipi di giocatori che si possono incontrare su un sito online o in un casinò, ma sono sicuramente i più frequenti.