Artisti della scena italiana si uniscono per costruire un percorso di parole e canti, risposta ideale al dramma dell'isolamento dovuto alla quarantena.

"Insieme per la rinascita" è uno spettacolo, ideato e presentato dall'attrice Claudia Conte, e che vede la partecipazione di attori e cantanti del panorama artistico italiano tra cui Giuseppe Povia, Mariano Rigillo, Edoardo Siravo, Antonio Catania, Pino Calabrese, Annalisa Minetti, Antonio Giuliani, Giampiero Ingrassia, Elisabetta Pellini, i Baraonna.

Dopo l'emozionante evento natalizio Gesù nasce lo stesso, messo in scena dalla stessa Claudia Conte, la Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola torna ad ospitare una kermesse artistica con scopo benefico giovedì 13 maggio dalle 19.30. Infatti durante la serata ci sarà una raccolta fondi a favore della Mensa popolare della Chiesa di San Francesco Saverio del Caravita.

"Insieme per la Rinascita" vuole essere infatti un inno alla ripresa, affinché tutti possano ricominciare a vivere, dopo mesi in cui hanno messo da parte il desiderio di stare insieme alle persone a loro care al fine di salvaguardare la salute personale e pubblica.

Sarà una meditazione artistica e musicale che darà ampio spazio ad una narrazione poetica attraverso brani di testi teatrali, classici letterari, canzoni e poesie. "In un anno dove tutti quanti siamo stati privati della libertà per colpa di un virus subdolo che ha stravolto la nostra quotidianità, l'obiettivo di "Insieme per la Rinascita" è quello di dimostrare che le persone non hanno perso la loro umanità, ragion per cui sono ancora in grado di stringersi insieme in un grande abbraccio per raggiungere il bene comune." Queste le parole della giovane Claudia Conte che ha fortemente voluto e sostenuto l'evento in collaborazione con Arturo Melillo, Referente italiano per Enagic - Kangen Water, Andrea Petrangeli, Private Banker di Banca Generali, Salvatore Izzo con la sua Best Color Make-up, la dott.ssa Antonia Angela Alaia - CEO Polis Consulting srl, Filippo Tavolini, CEO Fitav srl e Federico Marcellini, owner di Marcellini Fragrances.