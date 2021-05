Il mondo delle scommesse è definitivamente diventato un intrattenimento digitale: in particolare da quando c'è stata l'introduzione prima dei touch screen e successivamente dello streaming, la possibilità di giocare e scommettere dal proprio smartphone ha garantito a chiunque l'opportunità di dilettarsi anche per soli cinque minuti a questo tipo di gioco. Le promozioni e campagne di fidelizzazione, come il bonus benvenuto unibet, le grafiche accattivanti e l'offerta sempre più vasta, fanno sì che sempre più persone si avvicinano al mondo del betting. Proprio l'offerta sugli eventi sportivi è cresciuta in maniera importante negli ultimi anni, dando la possibilità di scommesse bizzarre e stravaganti.

Finlandia e Irlanda: la corsa con la moglie. In Svizzera si "lancia il calabrone"

Fra i tanti tipi di scommesse, quote live, quote legate a chi batterà il primo calcio d'angolo della partita o chi fra i due tennisti in partita berrà per la prima volta dalla propria bottiglietta la scelta è vasta e variegata. Non soltanto eventi e giocate negli sport più tradizionali, bensì anche sport e discipline impensabili e sconosciute ai più possono essere oggetto di scommesse. Irlanda e Finlandia portano a conoscenza del mondo delle scommesse una gara del tutto particolare, che mette di fronte corridori che portano in spalla una donna. Proprio così: nella disciplina wife-carrying, in finlandese eukonkanto, è appunto portare una donna appesa sulle proprie spalle arrivando primi fra gli altri concorrenti in gara. Altro sport stravagante e poco noto è lo svizzero hornussen, ovvero lancio del calabrone.

La partita di questo sport si svolge su quattro tempi di gioco: un giocatore tira il dischetto chiamato appunto hornussen con una frusta; il disco volerà quindi come un calabrone e gli altri concorrenti avranno l'arduo compito di "catturare" il disco che raggiunge fino a 300 chilometri orari. In Spagna invece fu giocato per la prima volta il bossaball, uno spettacolare sport di squadra che mette insieme pallavolo, footvolley e ginnastica acrobatica in cui lo schiacciatore può avvalersi del salto su una rete elastica. Inventato nel 2004 sta prendendo sempre più piede, non è però questo ancora presente fra le scommesse online, ma è stato ripetutamente proposto negli ultimi due anni.

Le corse dei cammelli in Australia, e il "calcio palla" del sepak takraw in Mali e Thailandia

Paese che vai, usanze e animali che trovi. Questo è il caso anche per ciò che concerne le scommesse: in Australia sono addirittura due le competizioni che vedono i cammelli come protagonisti del betting. Si tratta della Camel Cup che si tiene ogni anno ad Alice Springs, e della Boulia Desert Sands organizzata invece nel Queensland. Se dovesse suonare strano una gara fra cammelli forse non tutti sanno che questi simpatici animali possono raggiungere quasi 70 chilometri orari di esplosività e mantenere invece un ritmo di 40 chilometri orari per oltre un'ora.

Spostandosi non di molto e trasferendoci in Thailandia, veniamo a conoscenza di un gioco antichissimo, inventato addirittura nel XV secolo, il sepak takraw, letteralmente tradotto "calcio palla", anch'esso protagonista delle scommesse online moderne. Si tratta di un gioco simile alla pallavolo, ma appunto espresso con calci alla palla.

Lo sport oltre a essere sempre più apprezzato in occidente, è molto spettacolare da vedere: gli atleti si esibiscono in vere e proprie acrobazie, per lo più piroette, in aria per conferire maggiore forza e precisione al calcio. Viaggiando in India invece, potremmo ritrovarci a scommettere sul kabaddi, uno sport che mischia wrestling e ruba bandiera. In Punjab rappresenta lo sport nazionale: ai Giochi Asiatici partecipa dal 1990 e l'India detiene il maggior numero di titoli, sette totali.

L'elenco degli sport rari e stravaganti su cui si può scommettere è lunga, e non abbiamo citato tutte le possibilità legate al mondo degli eSport, vera e propria nuova tendenza dell'epoca delle scommesse digitali. Bookmaker e produttori software hanno capito che il fenomeno del betting online è uno dei settori più floridi del mercato, e si impegnano quotidianamente a offrire intrattenimenti e esperienze unici agli utenti. In Italia, così come in altre parti del mondo, è ora anche possibile scommettere su chi vincerà un talent show come X Factor, oppure chi sarà il prossimo Presidente della Repubblica, o cosa farà Harry il principe d'Inghilterra. Sdoganati i settori e gli sport più strani e bizzarri, non possiamo far altro che aspettarci sempre ulteriori novità dal mondo delle scommesse online, che grazie alle innovazioni tecnologiche ha avvicinato sempre più persone, e non soltanto appassionati di sport.