Un passaggio epocale è quello che vede la fine del Mercato Tutelato e l'avvento del Mercato libero nel settore luce e gas. Il 1° gennaio 2023 (e non più il 1° gennaio 2022) si chiuderà il Servizio di Maggior Tutela e il cambiamento coinvolgerà tutti, consumatori privati, microimprese e associazioni che si troveranno a dover vagliare le offerte luce e gas su siti come ComparaSemplice.it per scegliere quella più congeniale.

Sì perché le offerte stanno diventando sempre più personalizzabili con i principali fornitori di luce e gas che propongono soluzioni adattabili allo stile di consumo di ciascun utente. Se, infatti, nel Servizio Tutelato è in vigore l'offerta con il costo al kWh della luce e al m3 del gas definiti ogni tre mesi dall'ARERA, nel Mercato libero le tariffe luce e gas e le condizioni applicate sono decise in totale autonomia dai fornitori secondo le leggi della concorrenza.

Ma quanti italiani sono già passati al Mercato Libero? In base all'ultimo Rapporto Annuale Monitoraggio Retail di ARERA su dati 2019, i venditori attivi di elettricità per i clienti domestici sono 380 in Lombardia, 140 in Valle d'Aosta e, tra questi due estremi, ci sono diverse realtà regionali come, per esempio 287 in Calabria e 327 nel Lazio con 179 venditori di utenze domestiche nella provincia di Frosinone (dati aprile 2020).

A dicembre 2020, le famiglie che hanno optato per il Mercato Libero Elettrico sono state oltre il 56% della media nazionale pur con forti differenze nel Paese: infatti, si va dal 70% in alcune aree del Nord al 35% del sud della Sardegna.

La scelta di un nuovo fornitore di luce e gas può essere dettata da vari motivi, come il momento in cui si cambia casa e le utenze devono essere trasferite, quando si acquista casa e si deve scegliere la nuova utenza oppure se si è alla ricerca di tariffe più vantaggiose e a costi più contenuti per luce e gas.

Ma è davvero vantaggioso passare al Mercato Libero?

Secondo uno studio recente, una famiglia con consumi medi di 2.700 kWh di energia elettrica passata al Mercato Libero ha pagato in media, da aprile 2020 a marzo 2021, la stessa cifra di coloro che sono rimasti nel Mercato Tutelato. Tuttavia, chi ha sfruttato le promozioni scegliendo il 20% delle offerte meno care ha ottenuto un risparmio del 9% pari a 45 euro solo in una bolletta cui si sommano eventuali buoni o sconti di benvenuto.

Chi sceglierà di aderire ora al Mercato Libero e attiverà un'offerta conveniente, potrà risparmiare, da qui a un anno, fino a 60 euro. Tra gli altri vantaggi di passare al Mercato Libero ci sono anche la possibilità di bloccare il prezzo dell'energia per 12, 24 o 36 mesi, di scegliere un'offerta più adatta alle proprie esigenze, e di attivare offerte green, con un impatto notevole sui consumi e sull'inquinamento.