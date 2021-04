Una mental coach. Si occupa di guidare persone ambiziose a realizzare il salto nella loro professione.

Guida manager, imprenditori, professionisti e atleti di alto livello a sentirsi più realizzati. Questo perché è stata un'atleta professionista per vent'anni, di danza sportiva.

Ha rappresentato l'Italia nelle competizioni più prestigiose al Mondo, ha insegnato, ha portato la sua arte in diversi Paesi tra cui: Singapore, Taipei, Pechino, Osaka, Bangkok, Jakarta e tanti altri. Ha unito poi la sua esperienza sportiva e di insegnante alla formazione e agli studi sulla crescita e sviluppo personale. E proprio da queste sue esperienze nasce il suo primo libro.

Valeria Quatrini, 36 anni, di Frosinone, diplomata presso il MICAP (Master Internazionale in Coaching ad Alte Prestazioni) ha messo le sue esperienze nero su bianco nell'opera "Dritto al successo. Trasforma i tuoi desideri in risultati concreti nella vita e nel business".

Più che un libro è un vero e proprio manuale...

«Ci sono strumenti pratici, come trasformare desideri in risultati. Ci sono esercizi, linee guida su una mappa sviluppata per raggiungere gli obiettivi. Una guida precisa per passare da questo desidero a trasformarlo in certezza, si focalizza sull'aspetto pratico e mentale».

Una mappa del successo. Cosa è per lei il successo?

«Il successo per me, come dice la parola stessa, è qualcosa che accade, che avviene dopo, quindi un'azione che fa accadere un risultato.

Abbiamo due scelte: aspettare che qualcosa accada oppure farla accadere. Sulla mappa vengono evidenziati quattro punti: la direzione, la pianificazione strategica, l'azione e lo stato d'animo».

Qual è il desiderio di Valeria?

«Essere di ispirazione, una guida per tutte le persone ambiziose che stanno vivendo il cambiamento dato dalla pandemia. Essere una guida che li aiuti a raggiungere le proprie ambizioni, perché ritengo che ognuno di noi se raggiunge obiettivi si sente realizzato, contribuisce al benessere della collettività cosa molto importante soprattutto in questo particolare periodo».

Il suo obiettivo?

«Il mio obiettivo è proprio quello di essere da guida degli altri, far raggiungere obiettivi. Il mio invito alle persone che hanno un'idea, un sogno realizzare, è quello di acquisire sì le competenze e gli strumenti utili, ma soprattutto crederci fino in fondo. Le qualità che mi hanno fatto raggiungere i miei obiettivi sono: qualità, determinazione, costanza e focus. Il libro è un condensato di tutte le mie esperienze in maniera diretta come atleta, insegnante, coach e delle esperienze dei miei clienti».

A chi dedica il suo primo libro?

«A me stessa, per la passione che c'ho messo, alla mia famiglia, al mio compagno e a tutte le persone che hanno un'ambizione».

Il libro è disponibile su Amazon e in tutte le librerie.

È possibile seguire e conoscere il mondo di Valeria attraverso i suoi canali social.