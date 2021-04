In "Casinò Royale", uno dei più celebri film della saga dell'Agente 007, si dice: "A poker non giochi con le carte che hai in mano, ma con la persona che hai di fronte". Il poker, in tutte le sue specialità e varianti, è un gioco che negli ultimi decenti si è ritagliato uno spazio unico tra tutti i giochi. Tecnicamente, infatti, non sarebbe propriamente corretto definirlo tale. Nel poker il caso può aiutare un giocatore, ma è solo la sua abilità a fare veramente la differenza. Per giocare a poker occorre un'attentissima osservazione del gioco, una rapida capacità di calcolo delle probabilità, un'ottima intuizione. Fondamentale è la capacità di un giocatore di leggere i comportamenti altrui e di influenzare le loro mosse attraverso sottili strategie e bluff.

Come sia nato il poker non è ancora ben chiaro. Pare che somigli molto a un gioco di carte persiano, insegnato dai marinai persiani ai colonizzatori francesi di New Orleans. Questa tesi non ha trovato ancora riscontri assoluti, ma diversi documenti testimoniano che già nell'Ottocento a New Orleans e sulle rive del Mississippi si giocava a poker. Nel corso del tempo il gioco è cambiato moltissimo, restando però sempre fedele alle sue regole principali. Durante la guerra civile americana si sono diffuse tante diverse varianti di gioco. A partire dagli anni Cinquanta del Novecento il poker comincia a diffondersi come lo conosciamo oggi. Si iniziano a giocare diversi tornei, tra cui il celebre World Series of Poker di Las Vegas. In poco tempo il poker si afferma come sport professionale vero e proprio, pur restando un fenomeno relativamente di nicchia concentrato nelle grandi capitali del gioco internazionale.

La rete negli ultimi anni ha cambiato completamente il modo di approcciarsi al gioco. Fino a poco tempo fa le possibilità di giocare e di mettere alla prova il proprio talento erano molto poche per chi abitava in piccoli centri della provincia. Internet ha avvicinato sempre più persone a diversi tipi di giochi, dai grandi classici come il blackjack, al poker in tutte le sue varianti. Il numero giocatori di poker professionisti è quindi aumentato in modo significativo in tutto il mondo.

Fonte: Pixabay Autore: OlgaKropman

L'Italia vanta alcuni dei più grandi campioni di poker del pianeta. Tra questi possiamo annoverare diversi laziali, uno su tutti il più celebre in assoluto, il capitolino Dario Minieri. Nato a Roma nel 1985, Minieri rappresenta uno dei giocatori italiani più vincenti di sempre, capace di portare a casa vincite complessive per oltre due milioni di dollari. Si è fatto strada nel mondo del poker con i nickname Supernova e Caterpillar. Nel 2008 ha vinto il braccialetto alle World Series of Poker, nel 2009 ha conquistato il primo posto all'EPT High Roller di Varsavia, nel 2010 si è aggiudicato la vetta dell'Italian Poker Tour Pro League.

Un altro romano che si è distinto a livello internazionale è Federico Butteroni, classe 1990. Si è trasferito in Australia, ha giocato a Las Vegas, arrivando al tavolo finale delle World Series of Poker nel 2015. È tra i primi venti giocatori italiani per montepremi complessivo di vincite. In questi anni si è distinto non solo come campione, ma anche per la sua generosità. Nel 2016, insieme ad altri giocatori, ha deciso di devolvere parte delle sue vincite per supportare gli abitanti di Amatrice e di altri paesi del Centro Italia drammaticamente colpiti dal sisma del 2016.

Tra i laziali più vincente di sempre possiamo annoverare anche Fabrizio Baldassarri. Nato a Genzano nel 1974, Baldassarri è arrivato a vincere circa un milione di dollari al tavolo verde. Anche lui ha molto viaggiato, conoscendo casinò di tutto il mondo. Si è trasferito da tempo a Monaco di Montecarlo.

Un altro importante nome del grande poker laziale è quello di Gabriele Lepore, nato nel 1983 a Segni. Il suo montepremi complessivo super il milione di euro. Ex-studente di informatica, inizia a intraprendere una carriera da venditore sulla scia del padre. Decide però di seguire la sua vera passione, quella del poker, dedicandosi al gioco a tempo pieno. Nel 2020 ha segnato un ottimo punteggio al WPT Opener. È nella lista dei duemila giocatori più vincenti di sempre.

Questi sono alcuni dei nomi più noti, ma il numero dei giocatori cresce e nuovi talenti si stanno affermando. Il Lazio si conferma una delle regioni con il più alto numero di professionisti del poker italiano.

Fonte: Pixabay Autore: ddzphoto