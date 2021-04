Il Gruppo Fs si conferma primo gruppo industriale per investimenti tecnici in Italia: nel 2020 circa 9 miliardi di euro (+5% sul 2019), di cui il 98% sul territorio nazionale e oltre 7 miliardi di euro in infrastrutture ferroviarie e autostradali, sostenendo le filiere produttive del Paese attraverso anticipazioni finanziarie per circa1 miliardo di euro (nel 2019 erano stati 381 milioni di euro).

È quanto emerge dai risultati del bilancio dello scorso esercizio approvato dal cda. Il valore economico distribuito è di 9,6 miliardi di euro, pari all'88% del valore generato (+7 punti % rispetto al 2019).

«La crisi pandemica ancora in corso sta rappresentando contestualmente una forte discontinuità strategica e operativa e un'opportunità per abilitare un percorso di resilienza trasformativa che consenta al Gruppo Fs Italiane e alle società che ne fanno parte di emergere più forti facendo leva sull'esperienza maturata a partire da marzo 2020».

A sottolinearlo è stato Gianfranco Battisti, amministratore delegato e direttore generale di Fs Italiane, commentando i risultati del 2020. «Il contesto in cui ci troviamo ha necessariamente richiesto una riflessione approfondita sull'evoluzione dei settori di riferimento che, oltre a identificare le azioni 2021 per il rilancio, delinea il ruolo che il Gruppo Fs potrà assumere per il Sistema Paese al fine di rafforzare il suo ruolo di centralità per lo sviluppo dell'Italia, anche nell'ottica di favorire sempre più la mobilità di persone e cose nel prossimo decennio».

«Infatti, Fs Italiane ha istituito una Task-Force finalizzata al governo delle azioni del Gruppo connesse al Pnrr con l'obiettivo di coordinare lo sviluppo del Piano approvato, con riferimento ai progetti di cui Fs Italiane sarà soggetto responsabile, monitorandone l'avanzamento e la realizzazione» ha concluso Battisti.