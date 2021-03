La strada per il successo è in salita, ma con bravura e tenacia si può arrivare il cima. E, come riportano diverse testate nazionali, l'artista sorano Marco Vicini La Rocca si lancia in una nuova avventura nel campo della musica di cui è una fedele appassionato.

Infatti il cantante è in sala di registrazione con Sara Tommasi, showgirl e modella, per incidere un brano con la collaborazione di Nicola Ursino, insieme a Marco Di Maio e alla loro M&N Vox. Il singolo farà parte dell'album della Tommasi che intanto ha scelto per il suo debutto un testo impegnato per sensibilizzare il pubblico sul delicato problema della violenza contro le donne.

Il brano che porta la firma di Vicini La Rocca e nel quale la Tommassi intonerà il ritornello, vedrà la supervisione del noto manager di numerosi artisti dello spettacolo Antonio Orso. «Altra novità è che sono stato inserito nella playlist ufficiale dei cantanti di "All Together Now"», fa sapere l'artista sorano, emozionato e orgoglioso di queste nuove collaborazioni che lo vedono molto impegnato nell'ultimo periodo. Ma a Marco non pesa: per lui la musica è passione e mai un lavoro.