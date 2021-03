Il calcio è lo sport più seguito e diffuso al mondo. In pratica, in quasi ogni paese del globo terrestre esiste un campionato ed una federazione calcistica affiliata alla FIFA (l'organo internazionale che governa il calcio e tutte le discipline sportive ad esso correlate come il calcio a 5 ed il beach soccer). Attualmente sono 211 i paesi che hanno una propria organizzazione calcistica e che, in maniera regolare, organizzano campionati e coppe locali, partecipando con le rispettive nazionali ai vari tornei continentali ed internazionali organizzati dalla FIFA e dalle confederazioni affiliate (come l'europea UEFA).

Soltanto in Italia, l'universo calcio vede impegnati oltre mezzo milione di persone, in un comparto che ogni anno genera quasi 5 miliardi di euro di fatturato (e mezzo punto di PIL). Stiamo parlando di una vera e propria industria. E come tutte le industrie, società e aziende, anche quelle del mondo del calcio sono soggette alle rigide e spietate regole del mercato finanziario.

Tra ingaggi e cessioni dei propri tesserati, spese di gestione del personale, merchandising, gestione delle strutture sportive e altro, ogni management sportivo deve badare al bilancio societario, nell'intento di far quadrare i conti e, parallelamente, conquistare trofei e primati. Le società di calcio oggi più ricche sono, spesso, quelle che arrivano fino in fondo ai vari tornei nazionali ed internazionali, mietendo più successi e vittorie sul campo. Ma quali sono le squadre di calcio più costose?

Al primo posto della nostra classifica troviamo il Real Madrid, il cui valore societario oggi si aggira intorno ai 4,2 miliardi di dollari. Il club delle merengues è tra i più vincenti della storia del calcio mondiale con oltre 30 trofei vinti a livello internazionale (oltre ai 34 campionati spagnoli in bacheca), numeri che nel 2000 lo hanno insignito del titolo FIFA di "miglior club del XX secolo".







La fetta più importante del valore della squadra madrilena (oltre 1,5 miliardi di dollari) arriva, come facilmente intuibile, dalla parte commerciale, ovvero quella relativa ai contratti di sponsorship, merchandising ed altre entrate che fanno riferimento alle operazioni di marketing del sodalizio della Casa Blanca. Contribuiscono al valore complessivo della società anche gli 1,2 miliardi di dollari che arrivano a Madrid dai diritti televisivi e gli oltre 700 milioni di dollari di incassi e biglietti delle varie partite.

Eppure, la rosa del Real Madrid è solo l'ottava per valore dei giocatori (745 milioni di euro). È il Liverpool, infatti, a guidare questa speciale graduatoria, con un roster che oggi vale 1,12 miliardi di euro, grazie alle presenze di giocatori del calibro di Sadio Mané, Momo Salah, Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk e Alisson. Il valore complessivo della società dei Reds è di 2,1 miliardi di dollari (ottava a livello mondiale e solo quinta tra le inglesi).

Il Manchester City si piazza, invece, al quinto posto di questa speciale classifica. La squadra dei ricchi emiri del Medio Oriente oggi vale poco più di 2 miliardi e 600 milioni di dollari. I Citizens in questa stagione stanno letteralmente dominando la Premier League in Inghilterra ed anche a livello continentale sono considerati i favoriti per il successo in Champions League, così come suggeriscono tutti i migliori siti di scommesse. La rosa del City vale 1,06 miliardi di euro (tra le formazioni delle big europee è il secondo valore più alto); tra i giocatori più costosi citiamo Kevin De Bruyne, Bernardo Silva e Raheem Sterling.

Al terzo posto tra le società di calcio che valgono di più troviamo il Manchester United, prossimo avversario del Milan in Europa League. I Red Devils, di proprietà della famiglia Glazer (la stessa che detiene le quote di maggioranza dei campioni della NFL di Tampa Bay), sono la squadra che ha vinto più titoli nazionali in Inghilterra. La società vale 3,8 miliardi di dollari (di cui 1,4 miliardi per la parte commerciale e 1,2 miliardi per la parte dei diritti tv). La sola rosa dello United vale invece 730 milioni di euro (nona a livello europeo).

E le italiane?

La Juventus è il club tricolore che ha il valore societario più elevato (più di 1,5 miliardi di dollari). Storicamente legata alla famiglia Agnelli (la presidenza più ricca del nostro campionato), la Vecchia Signora è il club che ha vinto più scudetti in Serie A. Quello bianconero è il decimo sodalizio del mondo per valore, l'undicesimo se consideriamo solo la rosa (che annovera tra i suoi tesserati fuoriclasse del calibro di Cristiano Ronaldo, Matthijs de Ligt e Paulo Dybala). A differenza delle colleghe spagnole e inglesi, la parte più sostanziosa delle economie della Juventus arriva dai diritti televisivi (700 milioni di dollari), mentre la parte commerciale "pesa" solamente 400 milioni di dollari.

La seconda società italiana con il valore complessivo più alto (al quindicesimo posto a livello mondiale) è l'Inter (670 milioni di dollari) di Suning. Dietro i nerazzurri troviamo la Roma (620 milioni) ed il Milan (al diciottesimo posto nella classifica generale con 580 milioni). Non rientra tra le prime venti aziende calcistiche mondiali il Napoli di Aurelio De Laurentiis che, però, può vantare la quindicesima rosa più costosa del mondo (con circa 500 milioni di euro) grazie alla proprietà dei cartellini di Kalidou Koulibaly, Victor Osimhen e Lorenzo Insigne.

Tornando a parlare del valore complessivo delle varie squadre di calcio, scopriamo che il Bayern Monaco (campione in carica in Champions League) si piazza al quarto posto con 3 miliardi di dollari (ed una parte commerciale che pesa 1,4 miliardi di dollari). I bavaresi (la cui forma giuridica ricalca quelle delle più famose polisportive spagnole)hanno anche la quarta rosa più costosa al mondo, con giocatori del calibro di Joshua Kimmich, Alphonso Davies, Leon Goretzka e Serge Gnabry.

Scorrendo, infine, la nostra classifica, con un valore societario che supera il miliardo di dollari, troviamo Chelsea e Arsenal (2,5 e 2,2 miliardi di dollari), rispettivamente al sesto e al settimo posto, il Tottenham (1,6 miliardi) al nono ed all'undicesimo posto (1 miliardo di dollari) il Paris Saint-Germain che però ha la terza rosa più preziosa al mondo con 870 milioni di euro e i due giocatori, Kylian Mbappé e Neymar, per i quali in passato è stato registrato il prezzo più alto di compravendita di un cartellino nella storia del calcio.