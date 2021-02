«Annunciata la fermata dell'alta velocità a Orte. Dopo Frosinone e Cassino un altro potente segnale per lo sviluppo. Il Lazio punta sulle infrastrutture per riaccendere l'economia e tornare a produrre crescita e lavoro».

Lo ha scritto su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. L'annuncio anche dall'amministratore delegato di Ferrovie delle Stato, Gianfranco Battisti, nel corso del convegno "Cantieri nel Lazio investimenti per la ripresa".

«Abbiamo portato per la prima volta l'Alta velocità in un bacino che vale un milione di potenziali clienti, che è quello di Frosinone-Cassino. In questa logica di redistribuzione dei flussi e di intercettazione nuovi potenziali bacini ad altra attrattività, nei prossimi giorni presenteremo un progetto che ormai è alle fasi di dettaglio: la nuova fermata ad Orte dell'Alta velocità, che andrà ad intercettare tutto quel bacino del nord dal Lazio».