Si conferma in netta crescita, senza alcuna battuta d'arresto, il mercato dei giochi che, nel solo 2020, ha sfiorato il +46,4% con una spesa nei casinò online pari a 1,2 miliardi di euro. Rispetto al 2019, il comparto sul web ha beneficiato della chiusura della raccolta dei giochi sulla rete fisica con le puntate che si sono spostate nelle sale virtuali.

Di fatto, tutti gli operatori del settore hanno registrato un aumento a doppia cifra per quanto riguarda la spesa a confronto con il 2019. Per dare alcuni dati, BetFlag ha ottenuto un incremento del +80,2%, Pokestars del +70,9%, e E-Play24 del +69,3%.

Nella top ten anche LeoVegas, casinò online italiano attivo dal 2017 con un'ampia gamma di giochi e numerose promozioni settimanali, con un +68,3%, Scommettendo con + 65,3% e Planetwin365 con +62,7%. Nel corso del 2020 la spesa per il gioco online fino a novembre ha così superato il miliardo di euro, tra casinò games, poker cash, scommesse virtuali, concorsi pronostici, bingo, betting exchange e scommesse ippiche.

Una cifra che conferma un trend in continua ascesa e che batte con il 46,4% lo stesso periodo del 2019. Analizzando i dati nel dettaglio, vediamo come siano i casinò games ad avere ricevuto i maggiori introiti tra gennaio e novembre dello scorso anno: la spesa per i casinò virtuali è stata infatti pari a 1,06 miliardi di euro con un +42,3%.

Non da meno il poker cash e a torneo con una spesa rispettivamente di 73,3 milioni (+36%) e 113, 6 milioni (+60,9%). Cresce anche il bingo sul web che nei primi undici mesi del 2020 ha registrato una spesa di 50,6 milioni di euro (incremento del +51,9%). Il betting change, invece, ha visto un miglioramento di ben un milione raggiungendo i 9,3 milioni di spesa (+12% rispetto al 2019).

L'ippica nazionale ha totalizzato una spesa di quattro milioni di euro, le scommesse virtuali 64,6 milioni con un +144,7%, i concorsi Big e i concorsi a pronostici hanno registrato complessivamente una spesa intorno ai 50mila euro.