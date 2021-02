È da poco terminato il girone d'andata di questo campionato di Serie B edizione 2020-2021 e i reali valori in campo iniziano finalmente a delinearsi.

Mentre in testa alla classifica l'Empoli continua la sua fuga solitaria, inseguito a breve distanza da Chievo Verona, Monza e Salernitana, il Frosinone continua ad annaspare a metà classifica e la sensazione è che questa stagione sia ormai compromessa.

Mancano però ancora più di 15 partite e nulla è perduto, ma da qui in poi la squadra di mister Nesta dovrà necessariamente cambiare marcia se vorrà raggiungere almeno i playoff.

Empoli e Monza ora sono le favorite

per la promozione diretta

Alla vigilia di questa stagione, le tre neo retrocesse Spal, Lecce e Brescia erano state come di consueto individuate come le favorite indiscusse per la vittoria del campionato di Serie B BKT e il conseguente ritorno immediato in massima serie. Tutte, però, hanno incontrato più difficoltà del previsto ma mentre i salentini e gli estensi sono comunque in zona playoff e hanno mostrato dei segnali di ripresa, il Brescia è addirittura a ridosso della zona retrocessione.

A nulla sinora è servito l'esonero di mister Dionigi e l'arrivo dello spagnolo Pep Clotet, con quest'ultimo che però nelle ultime tre partite è riuscito a racimolare cinque punti.

Chi invece continua a viaggiare a gonfie vele è l'Empoli, che dopo aver fallito clamorosamente l'anno passato alla vigilia di questa stagione è riuscito a rafforzare ulteriormente l'organico a disposizione di mister Dionisi e sta recitando il ruolo di ammazza campionato.

I toscani, trascinati dai goal di Leonardo Mancuso e La Mantia, guidano la classifica con un vantaggio significativo su Monza e Chievo Verona, al momento rispettivamente seconde e terze in classifica.

I brianzoli, grazie agli incredibili investimenti del presidente Berlusconi e all'ottimo lavoro del direttore sportivo Galliani, hanno a disposizione quella che è con ogni probabilità la rosa più forte, competitiva e profonda di tutta la cadetteria e al 15 di febbraio secondo i siti scommesse di Betway, a quota 2,20, sono i favoriti per la promozione diretta.

I lombardi, a ogni modo, oltre a tenere sotto controllo l'Empoli, dovranno guardarsi le spalle dalla rimonta di Chievo Verona e Salernitana che, seppur con percorsi diversi, sono lì a stretto contatto.

Il Frosinone arranca, ma restaaggrappatoalla zona playoff

L'anno passato, dopo un girone di ritorno estremamente positivo, il sogno promozione dei ciociari si era interrotto sul più bello quando la squadra di Alessandro Nesta fu costretta a piegarsi nelle finali dei playoff allo Spezia di Vincenzo Italiano. Alla vigilia di questo campionato, pertanto, erano in molti a pensare che i gialloblu avrebbero replicato quanto di buono fatto nella seconda parte di stagione, ma al momento le cose non stanno andando secondo i piani.

Il Frosinone continua infatti ad arrancare a centroclassifica e non è ancora riuscito a trovare la continuità di risultati richiesta per accorciare sulle prime della classe. Neanche la partenza del bomber Dionisi e l'arrivo di Iemmello e la piccola rivoluzione che è conseguita al mercato di riparazione sembravano essere servite a far invertire la rotta alla compagine ciociara, ma la vittoria conquistata sul campo dell'Entella ha dato nuovo entusiasmo a tutto l'ambiente frusinate.

I problemi della compagine allenata da mister Nesta, tuttavia, restano e non sembrano essere riconducibili a ragioni di natura tecnica, ma solo ed esclusivamente a fattori psicologici. I ragazzi del tecnico laziale sono spesso impauriti, spaesati e confusi e sono in molti a ritenere che le responsabilità di tale situazione siano imputabili proprio alla dirigenza e allo stesso tecnico.

La zona promozione, a ogni modo, è ancora lì a breve distanza ma da qui in poi i ciociari dovranno necessariamente invertire la rotta al fine di evitare di ritrovarsi addirittura invischiati nella lotta per non retrocedere.

In fondo alla classifica, eccezion fatta per il Pescara che continua a faticare, tutte le altre compagini sono in netta ripresa e vantano un ruolino di marcia migliore rispetto a quello della compagine gialloblu. Cosenza, Ascoli, Reggina e Cremonese sono tutte squadre ben attrezzate che potrebbero risalire la classifica da un momento all'altro e Nesta dovrà essere bravo a tenere alta l'asticella della concentrazione del suo gruppo per evitare di venire risucchiato nelle zone meno nobili della classifica.

La zona playoff, a ogni buon conto, è lì a pochi punti e la sensazione è che basterebbe davvero poco per risalire la classifica e riaccendere l'entusiasmo di una tifoseria che non ha mai fatto mancare il proprio supporto al Frosinone.