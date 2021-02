Il Green

Sempre più spesso il mondo è attento all'ambiente, all'utilizzo delle energie rinnovabili, alla green economy, "alle nobili cause". I motivi possono essere diversi, in tutti i casi di certo ha fatto la sua parte una maggiore sensibilità ed etica cresciuta nel corso di quest'anno, forse, nelle persone, che si sono ritrovate chiuse a casa con molto tempo per riflettere. Pensare a un panorama che hanno assaporato da più o meno vicino, un mondo "sconosciuto", "temibile" dove la natura ha preso il sopravvento dimostrando che l'uomo è solo un uomo.

Il mercato e l'intrattenimento su internet

Questi sono stati settori che nel 2020 hanno veramente fatto numeri da capogiro per quanto concerne il fatturato e pare che questo trend non sarà abbandonato nemmeno per il 2021. Internet è risultato essere non solo comodo o un qualcosa per i più "tecnologici", ma una "salvezza", uno strumento che è risultato davvero in grado di fare la differenza e di cui pochi faranno a meno anche per quest'anno. Se pensate che assaporato il gusto di vedersi le serie tv su Netflix sarà, diciamo, un'abitudine che scemerà con il Covid, probabilmente vi sbagliate. Lo stesso vale per i giochi online,sempre più diffusi, tanto da essere ormai considerati a tutti gli effetti una dellemodalità di intrattenimento digitale preferita degli italiani. Ovviamente con l'importanza del web si è affermata anche quella della sicurezza online, dato che sono sorti recentemente diversi nuovi casinò online non del tutto affidabili.Per questo, quando si decide di giocare, è fondamentale scegliere solo casinò sicuri e certificati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, come consigliato dagli esperti di Casinos.it.

La comunicazione da remoto: lo Smart Working

Il lavoro da remoto, quasi obbligatorio nel corso dell'anno passato, resterà una necessità per le aziende al fine di avere risorse umane più felici e più produttive, abbattendo, tra l'altro, i costi. Eccellente è stata anche la condivisione costante fra lavoratori di documentazione, calendari, informazioni, pareri da remoto, come per via della distanza si fosse più portati ad avvicinarsi indipendentemente dalla modalità. Il business e la collaborazione ne hanno giovato e in fondo senza chissà quali sforzi.

I sistemi Smart Factory

L'anno appena cominciato sembra proprio sarà l'anno in cui le aziende si organizzeranno per aumentare la produttività, riducendo da un lato le tempistiche e dall'altro gli sprechi. Le imprese saranno quindi rese fisicamente più smart, in un'ottica lungimirante dove la connettività e l'uso di internet possono tornare molto utili per il risparmio aziendale che, anche se qualcuno non lo crede, non è poco. Il denaro non sprecato lo si potrà investire in altro per migliorare ancora di più l'azienda.