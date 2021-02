La prova scritta per la copertura di 6 posti di agente di Polizia locale, categoria C, a tempo pieno e indeterminato, si svolgerà sempre il giorno 16 febbraio, con inizio alle 10, ma presso la palestra della scuola media "G. Di Biasio", in via Bellini. Non più, quindi, nella sede dell'Unicas.

Rimane confermata la prova orale il giorno 25 febbraio, alle 9, in sala Restagno. A comunicarlo con avviso affisso all'albo pretorio è la presidente della Commissione esaminatrice, Rosanna Sanzone, segretaria generale del Comune.

Nell'avviso si ricorda che i candidati sono tenuti a presentarsi con un documento di riconoscimento in corso di validità, muniti di un referto relativo ad un test antigenico covid rapido o molecolare recante data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove.

La pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio e in Amministrazione Trasparente, sezione bandi di concorso, equivale a notifica a tutti gli effetti di legge.