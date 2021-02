«Vaccinare gli over 80 anche all'ospedale di Alatri», sembrerebbe che dalle prime prenotazione il S.

Benedetto sia escluso. Il dubbio lo pone il consigliere Maurizio Maggi.

«L'ospedale di Alatri, come spesso sottolineato dalla dirigenza Asl, è diventato il punto di riferimento dell'intera area nord. Ecco perchè ritengo che in una fase delicata come questa che vedrà a breve una vaccinazione di massa l'ospedale di Alatri, pur essendo nel piano vaccinale covid 19, sembrerebbe escluso dalla procedura».

«Mi auguro che si tratti solo di un disguido facilmente sanabile. In questo momento ogni forma di disagio deve essere evitata soprattutto gli spostamenti questo consentirebbe di andare incontro ad una fascia di popolazione anziana inevitabilmente più fragile.

Cercherò di sensibilizzare chi di dovere».