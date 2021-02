Sono stati prorogati i termini di presentazione delle offerte nel concorso di progettazione lavori per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico in località Casaleno da destinare ad istituto di istruzione superiore.

Secondo il nuovo calendario reso noto dall'Amministrazione provinciale, il 23 febbraio alle 12 scade il termine per l'accesso agli atti; il 2 marzo alle 12 c'è la scadenza della presentazione delle offerte, mentre per il 3 marzo, alle 9.30, è prevista l'apertura delle offerte. Come si ricorderà, nelle scorse settimane la Provincia aveva dato l'annuncio della realizzazione di una nuova scuola nel capoluogo, costruita secondo elevati standard di sicurezza strutturale, costruzione ecologica, performance energetica, innovazione tecnologica e rispetto per l'ambiente, con una capienza di mille studenti, con conseguente razionalizzazione dei servizi, incremento della qualità dell'offerta didattica e notevole risparmio economico derivante dalla dismissione di alcuni onerosi contratti di locazione.

L'importo complessivo dei lavori ammonta a 9.500.000 euro con fondi ottenuti dal Miur. La soluzione ipotizzata prevede di utilizzare i terreni limitrofi e compresi tra l'attuale sede del Provveditorato agli Studi e quella del Conservatorio di Musica "Licinio Refice" ed è intenzione dell'Amministrazione Provinciale realizzare, all'interno di tale spazio, un collegamento viario tra viale Olimpia e via Michelangelo unitamente alla necessaria dotazione di zone da destinare alla fruizione pubblica, quali aree per il verde e parcheggi.

Adesso questo piccolo slittamento in avanti dei termini, la cui prima scadenza era prevista per il 15 febbraio, «considerato che sono pervenute delle richieste di proroga dei termini di presentazione delle offerte» e «tenuto conto che non avendo ad oggi una conferma sulle tempistiche del finanziamento dell'opera note al momento della pubblicazione del bando, questo Ente ha valutato positivamente, a dimostrazione della massima trasparenza e disponibilità nei confronti dei soggetti interessati alla presentazione delle proposte progettuali di che trattasi» come si legge nell'avviso a firma del dirigente Ivan Di Legge.