PROROGA BANDO PUBBLICO n. 17/2020 e BANDO PUBBLICO n. 18/2020. Per effetto della proroga la presentazione delle domande di sostegno, da inoltrare attraverso la funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul portale SIAN dell'Organismo pagatore (AGEA), deve avvenire entro le ore 23:59 del 01/03/2021.

Numerose opportunità per sostenere investimenti per la riqualificazione dei piccoli centri abitati attraverso la realizzazione e/o il ripristino delle infrastrutture essenziali, favorendo, nel contempo, la permanenza della popolazione nelle aree rurali

BANDO PUBBLICO n. 17/2020 - Misura 19. "Sostegno allo sviluppo locale LEADER", Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP", Tipologia di Intervento - Operazione 19.2.1 7.5.1 "Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala".

Beneficiari: Soggetti pubblici, Enti gestori di aree protette.

Descrizione del tipo di intervento: l'operazione prevede la realizzazione di interventi quali investimenti di realizzazione, miglioramento e adeguamento di infrastrutture turistico/ricreative a favore del turismo rurale tesi al miglioramento ed adeguamento della ricettività e dell'ospitalità nelle aree rurali.

In particolare sono previsti investimenti per: realizzazione, ristrutturazione, adeguamento ed informatizzazione di punti di informazione turistica; individuazione, realizzazione, ripristino e adeguamento di itinerari tematici a scopo didattico ricreativo (cultura, storia, natura, enogastronomia), percorsi attrezzati (escursionismo, ippoturismo, birdwatching, trekking, mountain bike, orienteering, sci di fondo, canoa, roccia), piste ciclabili; realizzazione di piccoli impianti sportivi di fruizione pubblica; realizzazione di spazi destinati a ludoteche, spazi polifunzionali ricreativi, aree attrezzate per l'infanzia;

realizzazione, ristrutturazione ed adeguamento di strutture per l'accesso e la fruizione di aree rurali e naturali (ostelli, rifugi, bivacchi, aree di sosta per campeggio, aree attrezzate per camper, aree pic-nic, punti sosta, punti esposizione); realizzazione, ristrutturazione, adeguamento ed informatizzazione di centri visita, musei, orti botanici. realizzazione e/o recupero anche con tecniche di bioedilizia dei manufatti rurali e/o storicoculturali per incentivare l'offerta turistica (ricettività diffusa, eco-alberghi, spazi culturali).

DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO SONO STANZIATI €421.100,47

Bando integrale ed allegati sul nostro sito web: www.galernicisimbruini.it - Sezione: Bandi e Avvisi

Un'opportunità per sostenere investimenti materiali per la salvaguardia, il ripristino ed il miglioramento della biodiversità e del paesaggio valorizzando il territorio del GAL in termini di pubblica utilità.

BANDO PUBBLICO n. 18/2020 - Misura 19. "Sostegno allo sviluppo locale LEADER", Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP", Tipologia di Intervento - Operazione 19.2.1 4.4.1 "Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico"

Beneficiari: imprese agricole singole o associate in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013; enti pubblici territoriali; enti gestori di Aree naturali Protette ed Enti gestori di altre aree di alto pregio naturalistico; associazioni di agricoltori che realizzano "investimenti collettivi" come definiti tipologia di operazione 4.1.1. "Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzate al miglioramento delle prestazioni".

Descrizione del tipo di intervento. Gli investimenti previsti sono i seguenti: impianto e ripristino (recupero vuoti e fallanze) di siepi, filari, cespugli, boschetti, fasce frangivento; ripristino e riadattamento di muretti a secco e terrazzamenti; riqualificazione di zone umide anche lungo le rive dei corpi idrici o nella matrice agricola; rifacimenti spondali di corsi idrici minori; realizzazione di recinzioni e sistemi alternativi per garantire una coesistenza tra la fauna selvatica e le attività produttive agro-silvo-pastorali o per proteggere particolari essenze a rischio di estinzione; realizzazione, ristrutturazione e miglioramento di sentieri e piazzole per escursioni naturalistiche.

DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO €30.000,00

Bando integrale ed allegati sul nostro sito web: www.galernicisimbruini.it - Sezione: Bandi e Avvisi