Il brusco calo delle temperature ha riportato di attualità il tema della protezione dal gelo dei contatori idrici.

Mediante coperture provvisorie. E Acea Ato 5 rinnova questo invito.

Rilevando in una nota: «La protezione del contatore, infatti, è importante per evitare perdite o mancanze d'acqua nella stagione invernale e il regolamento d'utenza prevede che la cura e la manutenzione del contatore siano a carico del cliente.

Per questo scopo si consiglia di utilizzare materiali isolanti, i più adatti sono il polistirolo e il neoprene o il poliuretano in stato solido, che isolano efficacemente gli apparecchi dall'ambiente esterno. Possono essere utili, inoltre, i materiali di scarto cantieristico, del tipo isolante termico. Attenzione a non utilizzare giornali o panni in stoffa che, assorbendo acqua e umidità, rischiano di peggiorare la situazione. È importante altresì proteggere le tubature all'aperto di entrata e uscita dal contatore».

La società informa, inoltre, che «attiverà ogni misura preventiva necessaria per fronteggiare i repentini abbassamenti di temperatura, cercando di limitare al massimo eventuali disagi». Aggiunge Acea Ato 5: «È poi utile proteggere il contatore anche se collocato in un locale interno ma sprovvisto di riscaldamento. La protezione del contatore deve comunque lasciare scoperto il quadrante delle cifre al fine di consentire le normali attività di rilevazione dei consumi».