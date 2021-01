Fabrizio Cristofari vede la riconferma a presidente dell'ordine dei medici. Con l'85% delle preferenze, il presidente uscente, in carica ininterrottamente dal 1999, è risultato il più votato nelle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine di Frosinone.

Un successo ancor più marcato -fanno sapere dall'ordine - in considerazione delle difficoltà in cui si sono svolte le operazioni di voto, nei giorni di venerdì, sabato e domenica, nel rispetto delle restrizioni imposte dalla pandemia. Restrizioni che non hanno frenato l'afflusso dei medici alle urne.

Una sola la lista presentata nel segno dell'unità della categoria. Fabrizio Cristofari, soddisfatto per il risultato, afferma: «È un segnale di compattezza e di unità della classe medica. Il prossimo consiglio avrà un impegno forte per dare risposte a tutti gli iscritti. È un successo che dedichiamo a tutti i colleghi che hanno pagato con la vita o con la malattia questo periodo di pandemia».

Quindi aggiunge: «È un successo della nostra lista unitaria che abbiamo concepito per superare ogni tipo di divisione. La scelta delle candidature è stata, poi, pienamente condivisa. Ora il primo obiettivo sarà quello di coinvolgere più medici possibili all'interno dell'ordine attraverso specifiche commissioni».

I consiglieri eletti, in settimana, si riuniranno per eleggere il presidente e tutti gli altri organi statutari. Questi gli eletti: Fabrizio Cristofari (305 voti), Tarcisio D'Alessandris (246), Caterina Pizzutelli (218), Tommaso Trementozzi (208), Peter Giansanti (190), Stefano Brighi (188), Giovanni Magnante (186), Biancamaria Del Foco (178), Domenico Mancini (176), Remo Giuseppe Nacca (174), Anna Salome Coppotelli (171), Roberto Sarra (167), Bruno Macciocchi (165), Antonio Domenico Iacovella (157) e Mauro Parravano (156).

A Cristofari le congratulazioni del presidente del consiglio regionale Mauro Buschini che augura «buon lavoro anche agli altri consiglieri eletti». Per la commissione dell'albo odontoiatri risultano eletti Marco Canegallo (54) voti, Antonio Altobelli (47), Luca Teatini (37), Maria Elvira Vincenza Stasolla (33) e Gerardino Grimaldi (30). Non eletto Michele Lauretti (5).