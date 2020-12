I commercianti di Ferentino hanno dimostrato di fare squadra in un momento difficile, di lanciare un messaggio di speranza, unione.

In questo contesto si inserisce anche una sorpresa, nella sorpresa. Gli auguri in un video messaggio del cantante Andrea Bocelli al titolare di Pix bar, Christian Pica, che ha compiuto 30 anni. E non sono mancati gli auguri di buon natale estesi dal tenore ai cittadini di Ferentino.

«Quest'anno un compleanno anomalo, non potrò festeggiarlo nel mio locale, con i miei amici, non potrò fare il tradizionale brindisi con i miei clienti - ha scritto il giovane Pica sulla sua pagina Facebook - Penso al Natale precedente, tanta gente, ma soprattutto tanto amore per provare a regalare un momento di gioia a tutta una generazione, non solo di Ferentino ma di gran parte della provincia.

Penso a coloro che fanno il mio lavoro, la difficoltà di andare avanti, non solo dal punto di vista economico, ma ho capito che coloro che portano avanti un locale lo fanno con tanta passione, ho capito con il tempo che non viviamo solo della parte economica, che sicuramente in questo periodo predomina nelle preoccupazioni di molti, ma viviamo soprattutto dell'amore che i clienti ci trasmettono».

L'invito a non mollare... «perché torneremo presto a riempire le strade e i locali della città. Questo video è molto importante per me e spero che lo sia anche per voi. Andrea Bocelli da sempre mi trasmette tanto coraggio; è quello che serve a noi per tornare presto a brindare alle cose belle della vita. Perché come ci ha insegnato lui, dal buio può nascere la voce più bella».