Si stringono i tempi per il V-day contro il Covid. Il via libera dell'Agenzia europea per i medicinali alla Pfizer dovrebbe arrivare il 21 dicembre. L'Aifa potrebbe autorizzare il vaccino in 24 ore.

Gli otto Paesi europei che hanno scelto di partire insieme, Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna e Svizzera stanno definendo data (inizialmente il 15 gennaio) e dettagli.

Come il numero di persone da vaccinare al V-day.

L'ipotesi è accorciare ulteriormente i tempi.

Le prime somministrazioni saranno mirate, una sorta di spot, poi si passerà alle categorie individuate come prioritarie. Per l'Italia previste due forniture da parte di Pfizer, da 1.833.975 dosi e da 2.507.700. Definita la distribuzione regionale: alla Lombardia 304.955 dosi.

Quindi Emilia Romagna 183.138, Lazio 179.818, Piemonte 170.995, Veneto 164.278, Campania 135.890, Sicilia 129.047, Toscana 116.240, Puglia 94.526, Liguria 60.142, Calabria 53.131, Friuli Venezia Giulia 50.094, Trentino-Alto Adige 46.180, Marche 37.872, Sardegna 33.801,Abruzzo 25.480,Basilicata 19.455, Umbria 16.308, Molise 9.294 e Valle d'Aosta 3.334.

«Ci siamo - scrive il presidente del consiglio regionale Mauro Buschini - Il 15 gennaio si partirà anche in provincia di Frosinone. Come ha ricordato il dg Paola D'Alessandro si inizierà con medici e dipendenti Asl su base volontaria per poi estendere a tutti il servizio».

Buschini auspica di «assestare il colpo definitivo al virus».