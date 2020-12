La Società Ambiente Frosinone è attiva nello smaltimento e trattamento dei rifiuti in tutta la provincia di Frosinone e tiene a precisare alcune raccomandazioni per la corretta gestione dei rifiuti PAP.

Come indicato nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio 2019-2025, il trattamento e il riciclo degli assorbenti per la persona (PAP) hanno caratteristiche specifiche da rispettare per essere avviate a smaltimento e recupero. Tra i rifiuti generati da PAP rientrano pannolini per bambini, gli ausili per incontinenti e gli assorbenti femminili.

La Società informa che, negli ultimi mesi, i referenti tecnici degli impianti di destinazione finale presso cui vengono conferiti i rifiuti organici, hanno segnalato presenza di corpi estranei (come pannolini) all'interno della frazione dell'umido. Questo potrebbe compromettere la raccolta differenziata nei centri di trasferenza (Colfelice) e successivamente nei centri destinati alla lavorazione finale.

Per tutelare la qualità della raccolta differenziata e l'efficienza dell'impianto, si raccomanda a tutti gli utenti di non gettare i rifiuti degli assorbenti per la persona (PAP) all'interno della frazione organica. Una collaborazione chiesta per la perfetta funzionalità del sistema della raccolta differenziata e del successivo riciclo.

Tale sistema permette di applicare il D.M. 62/2019 cd. "End of waste", che regola e stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali, le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il SAP e la cellulosa derivanti dal recupero di rifiuti di prodotti assorbenti per la persona, cessano di essere qualificati come rifiuto (ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

«Sono raccomandazioni – afferma il presidente Migliorelli – volte alla piena applicazione delle nuove strade che vogliamo percorrere tutti insieme. Verso un futuro sostenibile e un'economia circolare che coniuga tutti gli obiettivi prefissati dalla nostra Società. Una giusta raccolta differenziata permette di recuperare in maniera puntuale la materia, quella stessa che permetterà ad un rifiuto di tornare a svolgere un ruolo utile come prodotto. Basti pensare che i materiali recuperati dal processo di riciclo dei PAP sono plastiche, cellulose e polimeri superassorbenti per capire quanto è importante differenziare bene.

Una preziosa fonte di materie prime generate dal rifiuto PAP che smaltito in maniera meticolosa, permette di fare un passo in avanti verso l'economia rigenerativa.

Un passo in avanti per l'ambiente».