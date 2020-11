Sos dei commercianti di Ferentino. Chiedono il sostegno della propria cittadinanza e del Comune a causa delle misure, o meglio delle restrizioni, anti Covid adottate dal governo centrale. La pandemia è devastante oltre che in materia di salute, anche in fatto economico e sociale. È sotto gli occhi di tutti, purtroppo.

Gli enti locali cercano di fare il proprio meglio per alleviare la pillola alla popolazione in difficoltà. Il Comune di Ferentino ha prorogato la sospensione della tassa sul suolo pubblico (Tosap) a beneficio delle attività commerciali (ristorazione e somministrazione di pasti e bevande) fino al 31 dicembre 2020 (potrebbe essere prorogata anche successivamente) e altre iniziative sono allo studio dell'amministrazione, la prossima settimana dovrebbero esserci novità.

Intanto i bar, tavole calde, pasticcerie e così via, possono continuare ad usufruire delle strutture precarie annesse ai propri esercizi commerciali. Tutto ciò per andare incontro, esattamente, alle tante attività economiche in gravi difficoltà. Lo spirito dell'amministrazione comunale, attraverso la deliberazione municipale, è proprio quello di sostenere i pubblici esercizi danneggiati dall'emergenza epidemiologica, anche mediante lo snellimento di alcune procedure burocratiche.