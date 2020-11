Destra Sociale rimpingua le fila a Veroli con l'adesione di Alessandro Dell'Unto; l'ufficializzazione del passaggio, giusto qualche giorno fa.

GiaÌ€ candidato come consigliere nella passata tornata elettorale, il verolano ha scelto di aderire alla compagine per proseguire la sua attivitaÌ€ politica assumendo la carica di portavoce per la sezione locale. «Sono entrato in Destra Sociale perché eÌ€ una realtaÌ€ vicina ai cittadini. In qualitaÌ€ di portavoce, continueroÌ€ ad occuparmi dei problemi concreti del territorio».

Solo qualche mese fa, Alessandro Dell'Unto ha sostenuto e depositato una raccolta firme per sollecitare il completamento dell'impianto di illuminazione in Via Amici, Colle Morgatto e Cotropagno. Ad introdurre il suo nome nell'entourage verolano, il presidente del circolo locale e coordinatore provinciale di Destra Sociale Giancarlo Natalia.

«Alessandro Dell'Unto ha dimostrato nel tempo il suo impegno e la sua vicinanza alle necessitaÌ€ della nostra realtaÌ€. Sono certo che la collaborazione e il lavoro sinergico saranno un contributo attivo per il territorio».

Parola a Sergio Arduini, quale segretario provinciale nonché dirigente nazionale «Destra Sociale, movimento politico nazionale federato con Fratelli D'Italia continua la sua ramificazione su tutto il territorio provinciale, Alessandro andraÌ€ ad affiancare il nostro storico rappresentante Giancarlo Natalia e tanti altri militanti. Siamo una forza di destra identitaria - conclude Arduini - che fa della socialitaÌ€ il suo punto fermo di lotta politica. Auguro a tutti - ha concluso - un buon lavoro». Maria Giulia Cretaro