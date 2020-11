Se si pensa ai Casinò la prima cosa che viene in mente a tutti è l'immagine della pallina che gira sulla Roulette perché è proprio questo il gioco di punta di ogni Casinò che si rispetti. Ci si gioca sin dal XVII secolo e la sua origine è contesa tra Italia e Francia, il suo percorso invece passa sia nelle sale degli aristocratici che nei ceti bassi e la sua popolarità la fece sbarcare subito oltreoceano dove, nel periodo di sviluppo socio-economico, divenne la regina dei giochi nei primi casinò costruiti in Nevada.

Da qui non solo mantenne il trono ma conquistò ogni appassionato di giochi. Ma perché tanto amore verso la Roulette? Beh innanzi tutto per la sua eleganza ma anche perché la vittoria è nelle mani del caso, e solo questo crea una suspance e un divertimento unico. Nel corso degli anni la regina dei casinò ha avuto molte varianti compresa quella dell'era digitale che dà la possibilità di giocare alla roulette nella versione online, ma nessuna di queste ha interferito su questo fulcro centrale: il fato. Il croupier gira la ruota composta da quadrati con i numeri da 0 a 36 disposti in maniera casuale e fa girare la pallina nel senso opposto alla ruota, non resta che attendere il momento in cui si fermerà su un numero, sperando sia quello puntato!

La roulette è un gioco che si basa essenzialmente sulla casualità ma data la presenza di una ruota numerica non si può non fare anche dei calcoli statistici tenendo come costante fissa 37, che è la quantità di numeri, e la possibilità d'uscita di un numero, quest'ultima però cambia in base alle versioni del gioco che possono variare per qualche piccola regola e per tipologie di puntata: a coppie, numero singolo, tre o quattro numeri, a dozzine o puntate in base al colore dei numeri. Ma andiamo a conoscere queste varianti che si racchiudono in Roulette Americana, Roulette Francese e Roulette Europea. Quella più comune è la Roulette Europea, innanzi tutto ogni versione ha un diverso tappeto di puntate, tranne per i colori dei numeri, rossi e neri e lo 0 di colore verde, in questa versione vi sono sezioni schematizzate in sistemi divisi tra gruppi di numeri e vi è un vantaggio per il banco il quale trattiene metà puntata di tutte quelle semplice ogni volta che esce lo 0.

Nella Roulette America invece si nota da subito la presenza del doppio 0, unica sostanziale differenza, perché aumenta il vantaggio per il banco. Inoltre, ha i numeri disposti in maniera differente sulla ruota seppur sempre di colore rosso o nero e lo 0 e il doppio 0 di verde. In queste due tipologie di Roulette non è presente l'originale regola delle puntate imprigionate o "en prison" che caratterizza la Roulette Francese. Questa regola consiste nel bloccare per un turno le puntate semplici qualora la pallina si fermi sullo 0, ma nel turno successivo la puntata ritorna regolarmente in gioco.

All'en prison è associata anche la regola del "partage" per la quale si divide la posta semplice tra banco e giocatore il quale all'uscita dello 0 decide di non attendere lo sblocco e richiedere metà della puntata ma a suo vantaggio. Per il resto le regole non si discostano dalle altre due tipologie di Roulette, anche se solo quella Americana ha la presenza del doppio zero. Qualunque sia la versione alla quale si giochi, una cosa rimane fissa: l'attesa che la pallina si fermi su un numero, creando un misto tra adrenalina ed eccitazione, che basta a rendere la Roulette uno dei giochi più amati.