La regione Lazio si conferma una delle più positive per quanto riguarda il mercato delle auto usate. Soprattutto in Ciociaria dove il comparto risulta godere di ottima salute. Ma quali sono i modelli più amati in Ciociaria.

Tra i modelli più amati e ricercati c'è la Kia STonic. Si tratta di un piccolo crossover che deriva dalla Kia Ria. Rispetto a molte concorrenti dirette, è meno alta (raggiunge i 152 cm solo tenendo conto delle barre sul tetto) e più slanciata; ne deriva una linea quasi sportiva, che può essere valorizzata dalla verniciatura bicolore (optional). Abbastanza buona la capienza del bagagliaio (con pianale posizionabile su due diverse altezze) ma la praticità è appena discreta: la soglia di carico è alta da terra e non c'è il divano scorrevole (presente in alcune rivali).

L'abitacolo ha forme moderne (con il display dell'impianto multimediale a sbalzo al centro della plancia) e gode di una disposizione curata dei comandi. Le sospensioni sono rigide: l'auto curva veloce e rolla poco, dando soddisfazione a chi ha delle velleità sportive, ed è anche molto maneggevole nel traffico. Buche e dossi, però, si "sentono" parecchio, peggiorando il comfort.

La Kia Stonic può avere quattro motori: il 1.2 (proposto per consentire anche ai neopatentati di guidare l'auto) e il 1.4 a benzina sono regolari ma lenti in ripresa; più brillante il tre cilindri 1.0 turbo, ma, anche in questo caso, il meglio si ottiene "tirando" un po' le marce. Il 1.6 a gasolio sorprende per le prestazioni e la regolarità di funzionamento.

La Kia Sportage

Restando sempre nel mondo Kia, di grande successo in Ciociaria la Kia Sportage usata. Una vettura che presenta un abitacolo molto ampio, di stile classico e realizzato con una certa cura; notevole l'equipaggiamento e la qualità delle versioni più ricche, che offrono, fra l'altro, i sedili in pelle riscaldabili e con regolazioni elettriche. La guida è comoda e piacevole, con le sospensioni che filtrano bene le sconnessioni della strada e un abitacolo arioso e insonorizzato come si deve (solo oltre i 100 orari si nota qualche fruscio aerodinamico).

Tra le varie motorizzazione la versione 1.6 a Gpl è imbattibile per chi vuole contenere al massimo i costi di gestione; le prestazioni, però, non sono molto vivaci. Più vispe le 1.6 a gasolio da 115 CV, che consumano praticamente come le ibride da 136; scegliete l'una o l'altra in base a dove vi recate più spesso (in molte città, le auto con anche un motore elettrico godono di alcune agevolazioni).

La Ford Ecosport

Chiudiamo con la Ford Ecosport, piccolo crossover americano che ha un frontale massiccio e grintoso, con una mascherina più grande e rialzata a filo del cofano. Sono inediti anche i fari, che, assieme alle fiancate alte e agli accattivanti cerchi in lega (dal nuovo disegno), donano alla vettura una certa imponenza e la rendono meno banale rispetto alla prima versione del 2013. Per regalare alla Ecosport un'aria da vera fuoristrada c'è la possibilità di avere (optional, al posto del kit gonfia&ripara) la ruota di scorta fissata all'esterno del portellone, in un involucro in tinta con la carrozzeria.