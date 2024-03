Lo chef Michele Pentella è medaglia di bronzo ai Campionati della cucina italiana 2024 di Rimini, nella categoria K1. Classe 1985, dal 2013 è lo chef di "Cibus" cultura gastronomica di Piedimonte San Germano. A Rimini ha convinto la giuria con sandwich di pesce spada con fontina e alici, tartelletta al parmigiano con tartare di pesce spada e pomodori secchi, insalatina di misticanza , verdure marinate, pomodorini gialli e rossi, ceci e sciroppo d'acero.

Chef Pentella, diplomato all'istituto Alberghiero Carmine Russo di Cicciano nell'anno 2004/2005, nel 2001, ancora studente, ha iniziato la sua carriera all'hotel ristorante "il Canguro" di Somma Vesuviana , restando per lungo tempo come secondo Chef sotto la guida dello Chef Antonio Nunziata. Ha continuato la sua esperienza in vari ristoranti tra cui Pasta & Co. al centro commerciale Vulcano Buono di Nola e "La locanda degli amici" a San Giuseppe Vesuviano. La cucina dello Chef Pentella verte su piatti tradizionali rivisitati in chiave moderna , con prodotti semplici e genuini.