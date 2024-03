Aveva dodici anni quando sua sorella maggiore ha dovuto affrontare un importante intervento salvavita; le è stato trapiantato per la prima volta al mondo, su un paziente della sua età, all'epoca aveva sedici anni, un cuore magnetico artificiale in attesa di quello vero arrivato pochi giorni dopo.

Ancora piccolo, ma in grado di capire che quello che stava accadendo nella sua famiglia, avrebbe inevitabilmente cambiato anche la sua vita. Riccardo ha visto con i suoi occhi, attraverso il grande esempio della sua sorella guerriera, Veronica Virgili (25 anni il prossimo 13 luglio), cosa voglia dire rialzarsi e riprendere in mano la vita per renderla migliore e viverla giorno per giorno affrontandola con determinazione, coraggio e sorrisi.

Ha imparato fin da subito cosa voglia dire saltare gli ostacoli che la vita ci pone davanti. Riccardo Virgili, oggi diciannovenne, ha voluto fare una sorpresa a sua sorella, dedicandole un libro. "Vivi la vita che scriverai" (Edizioni Book Sprint), il primo libro scritto dal giovane ferentinate. Venerdì sera, al Cinema Dream di Frosinone, lo ha presentato ai familiari ed amici. È stata una sorpresa bellissima ed emozionante per Veronica, che non sapeva nulla del gesto del fratello. Emozione anche per i genitori Sara e Sandro, orgogliosi dei loro figli.

«Il libro "Vivi la vita che scriverai" nasce da una storia vera e dall'esigenza di raccontarla per evitare un crollo mentale - spiega Riccardo - Nel testo troviamo una varietà di personaggi reali che sono stati presentati e citati con pseudonimi; solo un personaggio, il principale, è chiamato con il nome reale, Veronica. Veronica nella realtà è mia sorella e nel libro è la sorella di Leonardo; all'età di sedici anni lei si trova ad affrontare un trapianto di cuore, pienamente riuscito. Ciò la rende la prima ragazza al mondo ad aver affrontato una tipologia di operazione prima del trapianto effettivo. Dopo il trapianto i due fratelli attraverseranno diverse prove e avventure, in particolare Leonardo, il fratellino più piccolo. Il libro nasce anche dalla volontà di diffondere informazioni su tematiche ancora troppo scontate o spesso sconosciute. È in fase di elaborazione un sequel».

Bellissima la dedica per la sorella: «che ha lottato come un leone contro la sua malattia, senza mai perdersi d'animo, al coraggio che ha avuto e che continua a trasmettermi. Le devo tanto e vorrei iniziare da questo, promettendole di vivere la vita che scriverò».

Riccardo Virgili, nato a novembre del 2004, si è diplomato all'istituto tecnico tecnologico industriale in trasporti e logistica - opzione costruzioni aeronautiche. Attualmente è uno studente universitario, iscritto alla facoltà di Ingegneria gestionale. Il libro può essere acquistato sul sito della casa editrice Book Sprint edizioni.